Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 3 Şubat 2020 valörlü, 31 Ocak 2022 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,38 kupon ödemeli 13 bin 677 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,38 kira ödemeli 14 bin 652 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
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