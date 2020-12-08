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Hazineden 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı

08.12.2020 - 17:06
Hazineden 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 519 milyon 650 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Konuya ilişkin duyuru, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 519 milyon 650 bin lira tutarında, 9 Aralık 2020 valörlü, 3 Aralık 2025 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.


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