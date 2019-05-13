Hazine yarın iki ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ilk ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Diğer ihalede de 6 yıl (2275 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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