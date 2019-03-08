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Hazine nakit dengesi şubatta açık verdi

08.03.2019 - 08:44
Hazine nakit dengesi şubatta açık verdi | Piyasa Haberleri

Hazine nakit dengesi, şubat ayında 25 milyar 873 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 59 milyar 412 milyon lira, nakit giderleri 85 milyar 286 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 70 milyar 502 milyon lira, faiz ödemeleri ise 14 milyar 783 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 11 milyar 90 milyon lira açık verdi.

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Şubat ayında nakit dengesinde 25 milyar 873 milyon lira açık kaydedildi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü olmadı. TMSF'den aktarımlar ise 5 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 14 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 2 milyar 82 milyon lira arttı. 


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