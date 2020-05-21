Hazine kira sertifikası satışı ve bono ihalesi yapacak | Piyasa Haberleri

Hazine kira sertifikası satışı ve bono ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mayıs-Temmuz 2020 dönemi iç borç ihraç takvimine göre, yarın 27 Mayıs valörlü, 6 ay (182 gün) vadeli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Ayrıca, 27 Mayıs valör tarihli, 6 ay (196 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracına ilişkin ihale de yarın yapılacak.
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