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Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

11.02.2020 - 16:41
Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar 204 milyon 680 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan duyuruya göre, 9 Şubat 2022 itfa tarihli Türk lirası cinsi kira sertifikasının ihracı gerçekleştirildi. İhraç tutarı, 2 milyar 204 milyon 680 bin lira oldu.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

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