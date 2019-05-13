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Hazine iki ihale düzenleyecek

13.05.2019 - 08:22
Hazine iki ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenecek ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Diğer ihalede ise 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,1 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. 


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