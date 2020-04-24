Hazine haftaya 3 ihale yapacak | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, haftaya 3 ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Nisan Pazartesi 2 ihale düzenlenecek. İlk ihalede, 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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Tahvil ihalesi düzenlenecek salı günü, kira sertifikası ihracı da yapılacak.

İhalede, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Ayrıca 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

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