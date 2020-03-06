Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Mart'ta yapılacak ihalede 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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Hazine, 10 Mart Salı günü yapacağı ihalelerin ilkinde 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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