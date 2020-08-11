Hazine dolar cinsi DİBS ihracı gerçekleştirdi | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen 14 Ağustos 2020 valörlü, 12 Ağustos 2022 itfa tarihli dolar cinsi DİBS ihracına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 1,75 kupon ödemeli 3 milyar dolar tutarında devlet tahvili ihracı gerçekleştirildi.

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