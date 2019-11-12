Hazine 9.7 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ve 1 Hazine bonosu ihalesinde 9 milyar 684,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 12,18, bileşik faiz yüzde 12,25 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 133,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 637,2 milyon lira, net satış 2 milyar 375,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 781,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,22 oldu.

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Nominal teklifin 2 milyar 105 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 500 milyon lira, net satış 1 milyar 490,9 milyon lira olarak kaydedildi.

İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 535 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 926,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 965 milyonluk liralık satış yapıldı.

Üçüncü ihalede ise 6 yıl (2 bin 282 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 12,17, bileşik faiz 12,54 oldu. İhalede 2 milyar 849 milyon liralık nominal teklif gelirken, 855 milyon liralık nominal satış, 817,8 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 25 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 1 milyar 236 milyon liralık teklifin ise 725 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 9 milyar 684,4 milyon lira borçlandı.

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