Hazine 9,6 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesiyle toplam 9 milyar 611,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (567 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 5,55 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,11 ve bileşik faiz yüzde 12,48 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 39 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 594 milyon lira, net satış 614,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 511 milyon liralık teklif alındı ve 1 milyar 133,2 milyon liralık satış yapıldı.

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İkinci ihalede 7 yıl (2415 gün) vadeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Dönemsel faizi yüzde 5,97 olan ihaleye 2 milyar 485 milyon liralık teklif gelirken, 781 milyon liralık nominal satış, 778,4 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 300 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 2 milyar 450 milyon liralık teklifin ise 1 milyar 225 milyon liralık bölümü karşılandı.

Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3577 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 11,34, bileşik faiz yüzde 11,66 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 4 milyar 668,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 73,9 milyon lira, net satış 2 milyar 977,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tümünün karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 117 milyon liralık teklif alındı ve 1 milyar 481,9 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 9 milyar 611,1 milyon lira borçlandı.