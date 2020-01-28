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Hazine 4 milyar lira borçlandı

28.01.2020 - 17:57
Hazine 4 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 46,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk Lirası gecelik referans faiz oranı) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

Nominal teklifin 9 milyar 789,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 140,7 milyon lira, net satış 2 milyar 146,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 620,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 46,7 milyon lira borçlandı.


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