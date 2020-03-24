‹ Önceki Haber Dünya Bankası: 150 milyar dolar kaynak sağlayabilir Dünya Bankası: 150 milyar dolar kaynak sağlayabilir Sonraki Haber › "Merkez Bankası elindeki bütün araçları kullanmayı sürdürecektir" "Merkez Bankası elindeki bütün araçları kullanmayı sürdürecektir"

Hazine 3,6 milyar lira borçlandı

24.03.2020 - 15:53
Hazine 3,6 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 561,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1183 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,52 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 492 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 167 milyon lira, net satış 2 milyar 161,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

##$HABER_1460916$##

İhalede piyasa yapıcılarından 2 milyar 7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1,4 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 561,1 milyon lira borçlandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.286 Değişim: 5,98% Hacim : 9.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 87.050 24.03.2020 Yüksek 89.638
Açılış: 87.571
6,4683 Değişim: -1,41%
Düşük 6,4434 24.03.2020 Yüksek 6,5660
Açılış: 6,5606
6,9869 Değişim: -0,75%
Düşük 6,9585 24.03.2020 Yüksek 7,0874
Açılış: 7,04
334,65 Değişim: 2,12%
Düşük 327,01 24.03.2020 Yüksek 342,55
Açılış: 327,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.