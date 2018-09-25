Hazine 2.39 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 395 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu ihalede 5 yıl (1869 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,4 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

Söz konusu ihalede ortalama reel basit faiz yüzde 3,55, reel bileşik faiz 3,58 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 392,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 328 milyon lira, net satış 514,5 milyon lira oldu.

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Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 480 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 225 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 400,5 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylece piyasaya 2 milyar 395 milyon lira borçlandı.