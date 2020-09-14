Hazine 2 tahvil ihalesi düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (595 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 4 yıl (1400 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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