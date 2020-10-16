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Hazine 2 ihale düzenleyecek

16.10.2020 - 12:18
Hazine 2 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Ekim Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, salı günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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