‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Hazine 1.8 milyar lira borçlandı

22.05.2020 - 15:54
Hazine 1.8 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.

İhalede, 6 ay (196 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 7,89, bileşik faiz yüzde 8,03 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 867 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 846 milyon lira, net satış 811,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarına satış olmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.749 Değişim: 0,10% Hacim : 8.095 Mio.TL Son veri saati : 16:45
Düşük 102.014 22.05.2020 Yüksek 103.307
Açılış: 102.454
6,8104 Değişim: 0,34%
Düşük 6,7746 22.05.2020 Yüksek 6,8168
Açılış: 6,7873
7,4218 Değişim: -0,22%
Düşük 7,4024 22.05.2020 Yüksek 7,4501
Açılış: 7,4385
380,54 Değişim: 0,89%
Düşük 376,04 22.05.2020 Yüksek 381,00
Açılış: 377,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.