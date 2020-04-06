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Hazine 12.6 milyar lira borçlandı

06.04.2020 - 15:21
Hazine 12.6 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesiyle 12 milyar 600 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 14 ay (427 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 12,11, bileşik faiz yüzde 11,99 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 401 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 543 milyon lira, net satış 3 milyar 102,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 301 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

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Hazine ikinci ihalede ise 8 yıl (3003 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 3,55, reel bileşik faiz yüzde 3,58 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 131,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 333,2 milyon lira, net satış 2 milyar 997,7 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 881 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 400 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya 12 milyar 600 milyon lira borçlandı.


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