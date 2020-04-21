‹ Önceki Haber Avrupa Birliği ülkelerine gemi ve yat ihracatı yüzde 46 arttı Avrupa Birliği ülkelerine gemi ve yat ihracatı yüzde 46 arttı Sonraki Haber › İngiltere'de işsizlik yükseldi İngiltere'de işsizlik yükseldi

Hazine 11,2 milyar lira borçlandı

21.04.2020 - 16:37
Hazine 11,2 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 11 milyar 170,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 yıl (1106 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede reel basit ve bileşik faiz yüzde 1,99 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 557 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 81 milyon lira, net satış 6 milyar 170,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 108 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 11 milyar 170,4 milyon lira borçlandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.619 Değişim: -1,34% Hacim : 10.532 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 97.276 21.04.2020 Yüksek 98.503
Açılış: 98.368
6,9823 Değişim: 0,62%
Düşük 6,9352 21.04.2020 Yüksek 6,9972
Açılış: 6,9391
7,5819 Değişim: 0,58%
Düşük 7,5188 21.04.2020 Yüksek 7,6026
Açılış: 7,5382
376,95 Değişim: -0,41%
Düşük 372,32 21.04.2020 Yüksek 380,33
Açılış: 378,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.