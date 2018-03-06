Hangi yatırım fonları kazandırdı?

Yatırım fonlarında 6 Mart 2018 itibari ile toplam 328 fondan 243 tanesi yükselirken 84 tanesi değer kaybetti.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonlarının portföy değeri 49,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.38 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.80 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.50 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,575,853 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.33 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.08 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.08 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 2.06 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 2.40 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

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Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.61 ile 1.63 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.63 ile TFF olurken onu yüzde 1.39 ile BZI ve yüzde 1.37 getiri ile AFA takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -0.61 ile FGS olurken onu yüzde -0.59 ile GDU ve yüzde -0.56 getiri ile YKU takip etti.

Karma ve değişken fon

Karma ve Değişken fonlarda 06/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 52 tanesi yükselirken 28 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.22 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.16 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 58.23 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 483,631 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.33 ile 0.50 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.50 ile SKA olurken onu yüzde 0.46 ile TPV ve yüzde 0.33 getiri ile AIG takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.33 ile IPA olurken onu yüzde -0.24 ile TMC ve yüzde -0.23 getiri ile TMO takip etti.

Borçlanma araçları fonları

Borçlanma Araçları fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 90 fondan 68 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri ise 23,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.32 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.74 arttı. Borçlanma Araçları fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 3.57 oldu. Borçlanma Araçları fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,550,059 oldu.

Borçlanma Araçları fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.59 ile 0.42 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Borçlanma Araçları fonu yüzde 0.42 ile ARE olurken onu yüzde 0.35 ile KUB ve yüzde 0.32 getiri ile TDG takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Borçlanma Araçları fonu yüzde -0.59 ile GDU olurken onu yüzde -0.56 ile YKU ve yüzde -0.50 getiri ile FBS takip etti.

Fon sepeti fonları

Fon Sepeti fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 15 fondan 14 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri ise 1,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.43 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.72 azaldı. Fon Sepeti fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 120.47 oldu. Fon Sepeti fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 17,929 oldu.

Fon Sepeti fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.02 ile 1.63 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Fon Sepeti fonu yüzde 1.63 ile TFF olurken onu yüzde 0.92 ile AES ve yüzde 0.58 getiri ile YTD takip etti. Günün en fazla değer kaybeden Fon Sepeti fonu yüzde -0.02 ile TGE oldu.

Hisse Senedi fonları

Hisse Senedi fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 69 fondan 41 tanesi yükselirken 28 tanesi değer kaybetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 2,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.00 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.43 azaldı. Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 48.57 oldu. Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 54,235 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.33 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.08 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.08 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.42 ile 1.37 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Hisse Senedi fonu yüzde 1.37 ile AFA olurken onu yüzde 1.30 ile AFT ve yüzde 1.19 getiri ile AFV takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Hisse Senedi fonu yüzde -0.42 ile SYP olurken onu yüzde -0.34 ile ACK ve yüzde -0.31 getiri ile TAU takip etti.

Katılım fonları

Katılım fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 36 fondan 33 tanesi yükselirken 2 tanesi değer kaybetti. Katılım fonlarının portföy değeri ise 913,1 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.88 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 11.63 arttı. Katılım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 436.25 oldu. Katılım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 14,292 oldu.

Katılım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.06 ile 1.39 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Katılım fonu yüzde 1.39 ile BZI olurken onu yüzde 1.29 ile BKE ve yüzde 0.66 getiri ile TCA takip etti. Günün en fazla değer kaybeden Katılım fonları yüzde -0.06 ile AIS ve yüzde -0.02 ile GPF oldu.

Kıymetli madenler fonları

Kıymetli Madenler fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 14 fondan 11 tanesi yükselirken 3 tanesi değer kaybetti. Kıymetli Madenler fonlarının portföy değeri ise 525,0 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.73 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.73 azaldı. Kıymetli Madenler fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.13 oldu. Kıymetli Madenler fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 36,284 oldu.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 2.06 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 2.40 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Kıymetli Madenler fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.61 ile 0.66 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Kıymetli Madenler fonu yüzde 0.66 ile AFO olurken onu yüzde 0.65 ile YKT ve yüzde 0.65 getiri ile ICA takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Kıymetli Madenler fonu yüzde -0.61 ile FGS olurken onu yüzde -0.08 ile FGA ve yüzde -0.06 getiri ile KTA takip etti.

Para piyasası fonları

Para Piyasası fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 24 fondan 24 tanesi yükselirken kaybettiren Para Piyasası fonu olmadı. Para Piyasası fonlarının portföy değeri ise 13,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.15 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.09 azaldı. Para Piyasası fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.27 oldu. Para Piyasası fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,419,362 oldu.

Para Piyasası fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.03 ile 0.05 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Para Piyasası fonu yüzde 0.05 ile AAL olurken onu yüzde 0.04 ile GTL ve yüzde 0.04 getiri ile ALE takip etti. Bugün Para Piyasası fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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