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Hangi bireysel emeklilik fonları kazandırdı?

07.03.2018 - 13:39 | Son Güncelleme :

İşte bireysel emeklilik fonlarında (BES) en çok kazandıran ve kaybettiren fonlar...

EMEKLİLİK FONLARI (BES-GÖNÜLLÜ)

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 07/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 137 tanesi yükselirken 117 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.40 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.53 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 24.10 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,517,272 oldu.Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.72 ile 0.84 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.84 ile ALR olurken onu yüzde 0.50 ile AZO ve yüzde 0.42 getiri ile AEP takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.72 ile AGH olurken onu yüzde -0.64 ile KEH ve yüzde -0.46 getiri ile KES takip etti.

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HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 07/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 19 tanesi yükselirken 4 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.18 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.32 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 33.71 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,703 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.04 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.64 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 1.08 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.14 ile 0.40 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.40 ile ABE olurken onu yüzde 0.36 ile AEB ve yüzde 0.29 getiri ile BEH takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.14 ile HHB olurken onu yüzde -0.12 ile ANS ve yüzde -0.07 getiri ile CHH takip etti.

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