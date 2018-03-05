Hangi bireysel emeklilik fonları kazandırdı?

İşte bireysel emeklilik fonlarında (BES) en çok kazandıran ve kaybettiren fonlar...

EMEKLİLİK FONLARI (BES-Gönüllü)

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 158 tanesi yükselirken 104 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.28 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.38 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 23.69 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,532,917 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.84 ile 0.73 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.73 ile AGA olurken onu yüzde 0.73 ile BNA ve yüzde 0.72 getiri ile KEF takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.84 ile ALR olurken onu yüzde -1.58 ile CHM ve yüzde -1.24 getiri ile CGE takip etti.

Hisse Senedi

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan yükselen fon olmadı. 23 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.62 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.17 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 35.61 oldu.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,545,811 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.47 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.76 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.48 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.98 ile -0.19 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.98 ile CHH olurken onu yüzde -0.94 ile ABE ve yüzde -0.81 getiri ile ALH takip etti.

Borçlanma araçları

BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 56 fondan 46 tanesi yükselirken 10 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri ise 24,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.67 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.08 arttı.

BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 12.68 oldu. BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 5,390,115 oldu. BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.46 ile 0.52 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonu yüzde 0.52 ile AUG olurken onu yüzde 0.52 ile AMR ve yüzde 0.51 getiri ile AH4 takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonu yüzde -0.46 ile EIK olurken onu yüzde -0.40 ile CHK ve yüzde -0.21 getiri ile AMG takip etti.

Katılım fonları

BES-Gönüllü Katılım fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 43 fondan 29 tanesi yükselirken 13 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Katılım fonlarının portföy değeri ise 4,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.51 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.99 arttı. BES-Gönüllü Katılım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 45.30 oldu.

BES-Gönüllü Katılım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 2,565,477 oldu. BES-Gönüllü Katılım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.63 ile 0.73 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Katılım fonu yüzde 0.73 ile AGA olurken onu yüzde 0.72 ile KEF ve yüzde 0.72 getiri ile VGA takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Katılım fonu yüzde -0.63 ile AGH olurken onu yüzde -0.63 ile KEH ve yüzde -0.22 getiri ile MHS takip etti.

Karma fonlar

BES-Gönüllü Karma fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 7 fondan yükselen fon olmadı. 7 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Karma fonlarının portföy değeri ise 1,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.38 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.36 azaldı. BES-Gönüllü Karma fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 38.34 oldu.

BES-Gönüllü Karma fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 316,454 oldu. BES-Gönüllü Karma fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.84 ile -0.03 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Karma fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Karma fonu yüzde -1.84 ile ALR olurken onu yüzde -1.03 ile AZO ve yüzde -0.79 getiri ile AMY takip etti.

Para piyasası

BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 22 fondan 22 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Para Piyasası fonu olmadı. BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarının portföy değeri ise 7,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.09 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.81 arttı.

BES-Gönüllü Para Piyasası fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.17 oldu. BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,912,747 oldu. BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.08 ile 0.11 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Para Piyasası fonu yüzde 0.11 ile HEP olurken onu yüzde 0.11 ile VEL ve yüzde 0.11 getiri ile VGL takip etti. Bugün BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarında kaybettiren fon olmadı.

Kıymetli maden

BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 7 fondan 7 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonu olmadı. BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarının portföy değeri ise 2,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.83 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.04 azaldı. BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 80.39 oldu. BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 422,267 oldu.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 0.07 değer kaybettikleri görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 2.40 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.67 ile 0.73 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonu yüzde 0.73 ile BNA olurken onu yüzde 0.72 ile AEL ve yüzde 0.72 getiri ile AMZ takip etti. Bugün BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarında kaybettiren fon olmadı.

Endeks fonları

BES-Gönüllü Endeks fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 4 fondan yükselen fon olmadı. 4 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Endeks fonlarının portföy değeri ise 769,2 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.18 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.28 arttı. BES-Gönüllü Endeks fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 41.38 oldu. BES-Gönüllü Endeks fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 147,803 oldu. BES-Gönüllü Endeks fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.71 ile -0.11 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Endeks fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Endeks fonu yüzde -0.71 ile ALI olurken onu yüzde -0.68 ile AEU ve yüzde -0.53 getiri ile GHH takip etti.

Fon sepeti fonları

BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 2 fondan yükselen fon olmadı. 2 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarının portföy değeri ise 20,2 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.30 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.06 arttı. BES-Gönüllü Fon Sepeti fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 85.15 oldu. BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 4,999 oldu. BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.24 ile -0.23 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Fon Sepeti fonları yüzde -0.24 ile AUA ve yüzde -0.23 ile FIK oldu.

Katkı fonları

BES-Gönüllü Katkı fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 16 fondan 16 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Katkı fonu olmadı. BES-Gönüllü Katkı fonlarının portföy değeri ise 10,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.04 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.72 arttı. BES-Gönüllü Katkı fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 31.79 oldu. BES-Gönüllü Katkı fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 5,744,489 oldu. BES-Gönüllü Katkı fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.09 ile 0.17 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Katkı fonu yüzde 0.17 ile IGE olurken onu yüzde 0.17 ile FEI ve yüzde 0.16 getiri ile AEY takip etti. Bugün BES-Gönüllü Katkı fonlarında kaybettiren fon olmadı.

Değişken fonlar

BES-Gönüllü Değişken fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 71 fondan 26 tanesi yükselirken 45 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Değişken fonlarının portföy değeri ise 21,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.24 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.41 azaldı. BES-Gönüllü Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 28.71 oldu.

BES-Gönüllü Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 5,258,733 oldu. BES-Gönüllü Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.58 ile 0.21 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Değişken fonu yüzde 0.21 ile EHG olurken onu yüzde 0.19 ile IEA ve yüzde 0.14 getiri ile VES takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Değişken fonu yüzde -1.58 ile CHM olurken onu yüzde -1.24 ile CGE ve yüzde -0.87 getiri ile AMH takip etti.

Standart fonlar

BES-Gönüllü Standart fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 12 fondan 12 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Standart fonu olmadı. BES-Gönüllü Standart fonlarının portföy değeri ise 3,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.18 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.03 azaldı. BES-Gönüllü Standart fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.27 oldu. BES-Gönüllü Standart fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,224,022 oldu. BES-Gönüllü Standart fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.06 ile 0.15 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Standart fonu yüzde 0.15 ile ANG olurken onu yüzde 0.12 ile BNS ve yüzde 0.12 getiri ile GHD takip etti. Bugün BES-Gönüllü Standart fonlarında kaybettiren fon olmadı.

EMEKLİLİK FONLARI (BES-OKS)

Emeklilik BES-OKS fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 137 fondan 91 tanesi yükselirken 41 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-OKS fonlarının portföy değeri ise 2,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.69 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.57 arttı. Emeklilik BES-OKS fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu. ,

Emeklilik BES-OKS fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 4,003,522 oldu. Emeklilik BES-OKS fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.43 ile 0.21 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-OKS fonu yüzde 0.21 ile NHR olurken onu yüzde 0.18 ile MHV ve yüzde 0.18 getiri ile NHC takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-OKS fonu yüzde -0.43 ile FIU olurken onu yüzde -0.41 ile CHG ve yüzde -0.39 getiri ile HHO takip etti.

Değişken fonlar

BES-OKS Değişken fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 46 fondan 24 tanesi yükselirken 20 tanesi değer kaybetti. BES-OKS Değişken fonlarının portföy değeri ise 12,1 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.58 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 6.58 arttı. BES-OKS Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu.

BES-OKS Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 8,490 oldu. BES-OKS Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.41 ile 0.12 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-OKS Değişken fonu yüzde 0.12 ile VGF olurken onu yüzde 0.12 ile ANJ ve yüzde 0.12 getiri ile ALJ takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-OKS Değişken fonu yüzde -0.41 ile CHG olurken onu yüzde -0.39 ile HHO ve yüzde -0.29 getiri ile MHR takip etti.

Standart fonlar

BES-OKS Standart fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 13 fondan 12 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-OKS Standart fonlarının portföy değeri ise 248,5 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.28 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.53 arttı. BES-OKS Standart fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu. BES-OKS Standart fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 198,089 oldu. BES-OKS Standart fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.03 ile 0.17 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-OKS Standart fonu yüzde 0.17 ile HEN olurken onu yüzde 0.11 ile NHO ve yüzde 0.11 getiri ile FGF takip etti. Günün en fazla değer kaybeden BES-OKS Standart fonu yüzde -0.03 ile MHZ oldu.

Katılım fonları

BES-OKS Katılım fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 64 fondan 41 tanesi yükselirken 20 tanesi değer kaybetti. BES-OKS Katılım fonlarının portföy değeri ise 1,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.49 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.10 arttı. BES-OKS Katılım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu.

BES-OKS Katılım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 2,523,224 oldu. BES-OKS Katılım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.43 ile 0.21 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-OKS Katılım fonu yüzde 0.21 ile NHR olurken onu yüzde 0.18 ile MHV ve yüzde 0.18 getiri ile NHC takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-OKS Katılım fonu yüzde -0.43 ile FIU olurken onu yüzde -0.25 ile ZHP ve yüzde -0.21 getiri ile KEZ takip etti.

Başlangıç fonları

BES-OKS Başlangıç fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 14 fondan 14 tanesi yükselirken kaybettiren BES-OKS Başlangıç fonu olmadı. BES-OKS Başlangıç fonlarının portföy değeri ise 565,9 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.91 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.22 arttı.

BES-OKS Başlangıç fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu. BES-OKS Başlangıç fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,273,719 oldu. BES-OKS Başlangıç fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.10 ile 0.11 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-OKS Başlangıç fonu yüzde 0.11 ile HEL olurken onu yüzde 0.11 ile CFB ve yüzde 0.11 getiri ile MHB takip etti. Bugün BES-OKS Başlangıç fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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