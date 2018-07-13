Halkbank borçlanma aracı için yetki verdi
Halkbank 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı için yetki verdi.
Halkbank 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı için Genel Müdürlük ile Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nı yetkilendirdi.
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Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecek ihraçların maksimum 12 yıl vade ile sınırlı olacağı belirtildi.
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