Halkbank borçlanma aracı için yetki verdi

Halkbank 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı için yetki verdi.

Halkbank 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı için Genel Müdürlük ile Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nı yetkilendirdi.

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Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecek ihraçların maksimum 12 yıl vade ile sınırlı olacağı belirtildi.

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