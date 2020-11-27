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Haftanın son işlem gününde bu gelişmeler takip edilecek

27.11.2020 - 09:45 | Son Güncelleme :
Haftanın son işlem gününde bu gelişmeler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda veri gündeminin zayıf olması ve ABD'deki tatil nedeniyle iç dinamiklerin öne çıktığı görülürken, salgına ilişkin gelişmeler gündemin odağında bulunuyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 milyonu aşarken, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere alınan tedbirlerin ekonomi üzerine etkileri piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

İngiltere'de salgın nedeniyle uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ermesi ile ülkede 23 milyondan fazla kişinin, katı kısıtlamaların bulunduğu "yüksek alarm" kademesinde yaşamak zorunda kalacağı bildirilirken, Almanya'da Başbakan Angela Merkel, salgın kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı. Yunanistan'da da salgın nedeniyle 30 Kasım'a kadar sürecek genel karantina uygulamasının bir hafta, Rusya'nın başkenti Moskova'da 29 Kasım'a kadar alınan bazı tedbirlerin süresi de 15 Ocak'a kadar uzatıldı.

Alınan tedbirler pay piyasalarını olumsuz etkilese de aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı, teşvik beklentileri ve ABD'de başkanlık seçimi konusundaki belirsizliğin ortadan kalkması satışları sınırlayan etkenler olarak dikkati çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemesi konu ile ilgili tartışmalara son verdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de resmi tatil nedeniyle dün piyasaların kapalı olması, diğer gelişmiş ülke piyasalarında da sakin bir seyir izlenmesine neden oldu. ABD'de bugün ise piyasalar yarım gün açık olacak. Analistler, tatili hafta sonu ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bugün de düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

Dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları yatırımcıların odağındaydı. ECB'nin ekim ayı para politikası toplantı tutanaklarında, Kovid-19 salgınının ikinci dalgasına karşı kayıtsız kalınamayacağının altı çizilerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik daha fazla yardım sinyali verildi.

ECB'nin teşviklerin devam edeceği yönlendirmesine karşın Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,19'un hemen üzerinde yatay bir seyir izledi.

Asya borsalarında bugün pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 0,7 azaldı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün borsa rekorlara devam ederken, döviz kurları da düşüş eğiliminde hareket etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kazanarak, kapanış rekorunu da 1.342,49 puana taşıdı. Dün yüzde 1 azalışla 7,8713'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve sağlanan güvenle Türk lirası varlıklara talebin arttığını kaydederek, bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün Para Politikası Kurulu toplantı özetinde mesajını verdiği zorunlu karşılık düzenlemesini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar veren TCMB, reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasını yürürlükten kaldırırken, ayrıca Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını da artırdı.

TCMB'nin sadeleşme adımlarının devam ettiğini kaydeden analistler, bunun da yatırımcılarının Türk lirası varlıklara güvenini artırdığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direnç, 1.320 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı ekonomik güven endeksi
10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi


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