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Haftanın son gününde bu veriler takip edilecek

17.04.2020 - 09:36
Haftanın son gününde bu veriler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Avro Bölgesi enflasyon verisi, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi takip edilecek.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 gerilerken, söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı. Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ila 9 arasında değişse de bazı ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.

Öte yandan Çin'de perakende satışlar martta yıllık 15,8 ve sanayi üretimi yüzde 1,1 ile beklentilerden daha az düşüş kaydetti. Analistler, ilk çeyrekte Kovid-19 nedeniyle Çin'de birçok fabrikanın kapandığını, hem arz hem de talep kanalının ciddi bir şekilde sekteye uğradığını belirterek, buna karşın martta bir önceki aya kıyasla sanayi üretimindeki iyileşmenin cesaret verdiğini söyledi.

Açıklanan verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,89 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,53 artışla seyrediyor.

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Petrol cephesinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) koronavirüs salgını nedeniyle ham petrol talebinin 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesini beklediğini bildirmesinin ardından Brent petrolün varili dün 26,3 dolara kadar gerilerken, bugün 27,4 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5 milyon 245 bin oldu. Böylece, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 4 haftada maaş başvurusu yapanların sayısı toplamda 22 milyona ulaştı. ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi de nisanda eksi 56,6'ya gerileyerek, Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü. Dün bilanço açıklayan BlackRock'ın ilk çeyrek net karı da yıllık yüzde 23 geriledi.

Negatif verilere karşın, ülkelerin Kovid-19 sonrası aldıkları kısıtlayıcı tedbirleri gevşetmenin yollarını araması pay piyasalarında risk iştahının canlı kalmasını sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Virüsün ilerleyişinde eğrinin düzleştiğini, tepe noktasının geride kaldığını belirten Trump, "Elimizdeki veriler ışığında, uzman ekibimiz virüse karşı savaşımızda bir sonraki cepheye geçmemize karar verdi. Bu süreci 'Amerika'yı tekrar açmak' olarak nitelendiriyoruz. Bazı eyaletler virüsten çok etkilenmedi. Bu eyaletler 1 Mayıs'tan önce sürece başlayabilir, ancak bir eyalet virüs önlemlerini gevşetmek istemezse, virüs önlemlerini devam ettirmelerine izin veririz." açıklamasında bulundu.

Gelişmelerin ardından New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 yükselirken, vadeli işlemlerde bugün de yüzde 3'ün üzerinde değer kazanımlarının sürdüğü görülüyor. Dolar endeksi dün 100,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün yeniden 100 sınırının altına indi ve 99,8 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verilirken, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkelerde Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başladığı görülüyor. Bu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,0817 ile son 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1,0872 seviyelerinde hareket ediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dolara olan talebin artmasının etkisiyle dün 6,9587'ye kadar yükselmesinin ardından bugün 6,91 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 İtalya, şubat dış ticaret dengesi
10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
10.00 Türkiye, şubat ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu
12.00 Avro Bölgesi, şubat inşaat üretimi
12.00 Avro Bölgesi, mart TÜFE
14.30 Türkiye, nisan ayı Beklenti Anketi
17.00 ABD, mart öncü endeks


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