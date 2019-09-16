‹ Önceki Haber Bakan Dönmez açıkladı: 20 yılın en yüksek üretimi Bakan Dönmez açıkladı: 20 yılın en yüksek üretimi Sonraki Haber › Saldırısı sonrası paladyum fiyatlarında rekor Saldırısı sonrası paladyum fiyatlarında rekor

Haftanın kritik gündem maddesi Fed: İşte piyasa beklentisi

16.09.2019 - 12:52 | Son Güncelleme :
Haftanın kritik gündem maddesi Fed: İşte piyasa beklentisi | Piyasa Haberleri

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında politika faizinde indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu. İşte ekonomistlerin değerlendirmeleri...

Fed'in temmuz ayında olduğu gibi eylül ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. ABD'de ekonomiye yönelik endişelerin sürmesine karşılık olarak Fed'in de genişlemeci para politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler yüksek. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sürmesi ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmaması büyüme üzerindeki endişelerin sürmesine yol açıyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin kötü gelmesi de Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği ihtimalini yükseltti. Analistler, parasal genişlemenin finansal piyasalara olumlu yansıyabileceğini ancak reel ekonomi için ne kadar etkili olacağının şüpheli olduğunu söylüyor.

##$HABER_1457388$##

AA'nın haberine göre; Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekmişti. Banka, temmuz ayında yaptığı bu hamleyle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti.

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, Fed'in 25 baz puanlık diğer bir indirim için hazır olduğunu belirterek, bankanın eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu.

Verilerin 50 baz puanlık bir indirim yapacak kadar kötü olmadığını ifade eden Hunter, ancak ekonomik büyümenin daha da yavaşlayabileceğini ve aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime daha gidebileceğini aktardı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hunter, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ve bu belirsizliğin iş yatırımları ve tüketici güveni üzerinde baskı oluşturmaya başlayabileceğini dile getirdi.

Çin'e uygulanacak tarifelerin fiyatları önemli ölçüde etkileyebileceğini ve reel geliri sarsabileceğini anlatan Hunter, küresel ekonomideki zayıflığın devam ettiğinin kanıtlandığını ve bunun ABD'li üreticilerin durumunu kötüleştireceğine dair işaretler olduğunu dile vurguladı.

"FED, EKİM TOPLANTISINDA DAHA ŞAHİN BİR TAVIR TAKINABİLİR"

Hunter, ticaret savaşında hızlanan tansiyonun ve küresel ekonomideki zayıflığın imalat sektörü üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getirdi. Fed'in ekim toplantısında daha şahin bir tavır takınabileceğini söyleyen Hunter ancak ekonomik verilerin kötü gelmesiyle aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim daha yapılabileceğini ifade etti.

"FED'İN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ZORLUKLAR YOĞUNLAŞTI"

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu. ABD ekonomisinin ticaret savaşları, küresel yavaşlama ve güçlü dolar faktörlerinden dolayı karşı karşıya kaldığı zorlukların yoğunlaştığını belirten Knightley, yatırımların da zayıfladığını aktardı.

Knightley ancak Fed'in ekonomiyi desteklemek için hala bir alana sahip olduğunu dile getirdi.

"FED FAİZ İNDİRİRSE ENFLASYONDAKİ ARTIŞ HIZLANIR"

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey ise ABD’de ağustos gıda ve enerji hariç TÜFE'deki artışa dikkati çekerek, Çin mallarına uygulanacak tarifelerin şirketlere biraz fiyatlama gücü verdiğini vurguladı. Perakende satışlarının güçlendiğini kaydeden Rupkey, bunun Fed'in faiz indirimlerine gitmesi durumunda enflasyondaki artışın hızlanacağı anlamına geldiğine işaret etti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Bakan Dönmez açıkladı: 20 yılın en yüksek üretimi Bakan Dönmez açıkladı: 20 yılın en yüksek üretimi Sonraki Haber › Saldırısı sonrası paladyum fiyatlarında rekor Saldırısı sonrası paladyum fiyatlarında rekor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.195 Değişim: 0,12% Hacim : 3.616 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 102.341 16.09.2019 Yüksek 103.320
Açılış: 102.552
5,7201 Değişim: 0,59%
Düşük 5,7034 16.09.2019 Yüksek 5,7427
Açılış: 5,7034
6,3181 Değişim: 0,38%
Düşük 6,3107 16.09.2019 Yüksek 6,3607
Açılış: 6,3107
276,56 Değişim: 1,62%
Düşük 272,96 16.09.2019 Yüksek 278,81
Açılış: 272,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.