Haftanın kritik gündem maddesi Fed: İşte piyasa beklentisi | Piyasa Haberleri

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında politika faizinde indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu. İşte ekonomistlerin değerlendirmeleri...

Fed'in temmuz ayında olduğu gibi eylül ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. ABD'de ekonomiye yönelik endişelerin sürmesine karşılık olarak Fed'in de genişlemeci para politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler yüksek. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sürmesi ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmaması büyüme üzerindeki endişelerin sürmesine yol açıyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin kötü gelmesi de Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği ihtimalini yükseltti. Analistler, parasal genişlemenin finansal piyasalara olumlu yansıyabileceğini ancak reel ekonomi için ne kadar etkili olacağının şüpheli olduğunu söylüyor.

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AA'nın haberine göre; Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekmişti. Banka, temmuz ayında yaptığı bu hamleyle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti.

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, Fed'in 25 baz puanlık diğer bir indirim için hazır olduğunu belirterek, bankanın eylül ayı toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulundu.

Verilerin 50 baz puanlık bir indirim yapacak kadar kötü olmadığını ifade eden Hunter, ancak ekonomik büyümenin daha da yavaşlayabileceğini ve aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime daha gidebileceğini aktardı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hunter, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ve bu belirsizliğin iş yatırımları ve tüketici güveni üzerinde baskı oluşturmaya başlayabileceğini dile getirdi.

Çin'e uygulanacak tarifelerin fiyatları önemli ölçüde etkileyebileceğini ve reel geliri sarsabileceğini anlatan Hunter, küresel ekonomideki zayıflığın devam ettiğinin kanıtlandığını ve bunun ABD'li üreticilerin durumunu kötüleştireceğine dair işaretler olduğunu dile vurguladı.

"FED, EKİM TOPLANTISINDA DAHA ŞAHİN BİR TAVIR TAKINABİLİR"

Hunter, ticaret savaşında hızlanan tansiyonun ve küresel ekonomideki zayıflığın imalat sektörü üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getirdi. Fed'in ekim toplantısında daha şahin bir tavır takınabileceğini söyleyen Hunter ancak ekonomik verilerin kötü gelmesiyle aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim daha yapılabileceğini ifade etti.

"FED'İN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ZORLUKLAR YOĞUNLAŞTI"

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu. ABD ekonomisinin ticaret savaşları, küresel yavaşlama ve güçlü dolar faktörlerinden dolayı karşı karşıya kaldığı zorlukların yoğunlaştığını belirten Knightley, yatırımların da zayıfladığını aktardı.

Knightley ancak Fed'in ekonomiyi desteklemek için hala bir alana sahip olduğunu dile getirdi.

"FED FAİZ İNDİRİRSE ENFLASYONDAKİ ARTIŞ HIZLANIR"

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Finansal Başekonomisti Chris Rupkey ise ABD’de ağustos gıda ve enerji hariç TÜFE'deki artışa dikkati çekerek, Çin mallarına uygulanacak tarifelerin şirketlere biraz fiyatlama gücü verdiğini vurguladı. Perakende satışlarının güçlendiğini kaydeden Rupkey, bunun Fed'in faiz indirimlerine gitmesi durumunda enflasyondaki artışın hızlanacağı anlamına geldiğine işaret etti.

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