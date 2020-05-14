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Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı

14.05.2020 - 15:54
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcıların net 227,8 milyon dolarlık hisse senedi, 821,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mayıs haftasında net 227,8 milyon dolarlık hisse senedi, 821,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Nisan itibarıyla 22 milyar 155,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 475,8 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 394,6 milyon dolardan 7 milyar 179,5 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,3 milyon dolarlık satışla 332,4 milyon dolardan 325,1 milyon dolara düştü.

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