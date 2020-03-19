‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Sonraki Haber › Merkez Bankası rezervleri açıklandı Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı

19.03.2020 - 15:20 | Son Güncelleme :
Haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 13 Mart haftasında net 201,5 milyon dolarlık hisse senedi, 632,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında net 201,5 milyon dolarlık hisse senedi, 632,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

##$HABER_1460811$##

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Mart itibarıyla 29 milyar 653,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 350,7 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 569,6 milyon dolardan 11 milyar 476,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,8 milyon dolarlık satışla 379 milyon dolardan 371,3 milyon dolara düştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
85.195 Değişim: -0,45% Hacim : 7.733 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 84.072 19.03.2020 Yüksek 86.879
Açılış: 84.940
6,5470 Değişim: 1,04%
Düşük 6,4647 19.03.2020 Yüksek 6,5491
Açılış: 6,4796
7,0036 Değişim: -1,00%
Düşük 6,9749 19.03.2020 Yüksek 7,1299
Açılış: 7,0743
309,64 Değişim: -0,02%
Düşük 305,93 19.03.2020 Yüksek 313,39
Açılış: 309,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.