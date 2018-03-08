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Gözler şimdi de Avrupa Merkez Bankası'nda!

08.03.2018 - 09:41

Dün yurt içi piyasaların kapanışında 3,80 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, Moody's'in değerlendirmesine karşın bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8050 seviyesinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirilmesi yönündeki açıklamaları sonrasında "ticaret savaşları" endişeleri piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Dün güne Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa etmesinin ardından sert düşüşle başlayan New York borsası, Beyaz Saray'ın bazı ülkelerin söz konusu gümrük tarifelerinden muaf tutulabileceği açıklamasıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Akşam saatlerinde açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise enflasyonun yılın ilk aylarında ülke genelinde artan fiyatlar ve ücretler sayesinde ılımlı hızda yükseldiğini kaydedildi.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,2444 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı. Analistler, bugün açıklanacak ECB kararları ve sonrasında Draghi'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor. ECB'nin para politikasında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Draghi’nin saat 16.30’da başlayacak basın toplantısında ileriye dönük ipuçlarının aranacağını dile getirdi. ECB’nin politikasını normalleştirme sürecinin, borç alma faizinin negatif bölgede olması nedeniyle zorluklar içerdiğine değinen analistler, bunun da piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu dile getirdi.

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Bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin, piyasalara pozitif yönde sürpriz yapmasının ardından Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de ihracat verisinin tahminlerin çok üzerinde artması sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Japınya'da 2017 yılının 4'üncü çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 1,6 olurken, Çin'de ihracat yuan bazında yıllık yüzde 36,2 arttı.

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa pozitif seyreden piyasalar, günün ilk saatlerinde kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi haberi ile yeni güne başladı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürürken, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak sıralandı.

Analistler, Moody's'in değerlendirmesinin somut verilerle uyuşmadığını belirterek, piyasalara etkisinin sınırlı kalmasını beklediklerini söyledi. Dün yurt içi piyasaların kapanışında 3,80 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, Moody's'in değerlendirmesine karşın bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8050 seviyesinden alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ECB kararları ve Draghin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, dün 116.842 puandan kapanan BIST 100 endeksinin 116.000 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri 
15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı 
16.30 Avro bölgesi, ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı 
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 


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