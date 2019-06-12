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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasa beklentisi

12.06.2019 - 08:50 | Son Güncelleme :
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasa beklentisi | Piyasa Haberleri

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomistten 16'sı, politika faizinde değişiklik beklemiyor. Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 16 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor.

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Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, bir tanesi 75 baz puan, bir tanesi de 50 baz puanlık indirim olacağını öngörüyor.

25 Nisan'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.


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