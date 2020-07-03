‹ Önceki Haber KARDEMİR'in genel kurul toplantı tarihi belli oldu KARDEMİR'in genel kurul toplantı tarihi belli oldu Sonraki Haber › 16 haftadır azalıyor 16 haftadır azalıyor

Gözler enflasyon verisinde! İşte beklenti

03.07.2020 - 09:47 | Son Güncelleme :
Gözler enflasyon verisinde! İşte beklenti | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,70 artmasını bekliyor.

ABD'de, bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak piyasalarda dün pozitif bir seyir izlendi. Pay piyasalarındaki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisinin haziranda piyasa beklentisinin üzerinde artması etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon oldu. Ülkede işsizlik oranı da beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

Verilerin ardından New York borsasında güçlenen alımlarla Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının haziranda yüzde 7,4 yükselmesine karşın yüzde 7,7 olan beklentilerin altında kalması, piyasalarda en kötünün geride kaldığı fiyatlamalarının güçlenmesini sağladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dünkü konuşmasında, Almanya’nın üstlendiği AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda Kovid-19 krizinin üstesinden gelinmesinin gündeme alındığını belirterek, Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu kaydetti.

Açıklanan veriler ve Kovid-19 aşısına ilişkin umut veren gelişmeler ile Avrupa borsalarında, artan küresel risk iştahına paralel yükseliş eğilimi gözlendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,84, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,49 artış kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı. Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 45'e, Çin'de 58,4'e çıkarak tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti.

Veri sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteğini de arkasına alan BIST 100 endeksi, 117.000 puanın üzerini test ettikten sonra günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8499'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 seviyesinin destek, 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE
10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü PMI
11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü PMI


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
116.901 Değişim: -0,01% Hacim : 11.298 Mio.TL Son veri saati : 14:04
Düşük 116.592 03.07.2020 Yüksek 117.391
Açılış: 117.316
6,8558 Değişim: 0,04%
Düşük 6,8453 03.07.2020 Yüksek 6,9035
Açılış: 6,8528
7,7032 Değişim: -0,01%
Düşük 7,6844 03.07.2020 Yüksek 7,7630
Açılış: 7,7036
391,58 Değişim: 0,06%
Düşük 390,51 03.07.2020 Yüksek 394,04
Açılış: 391,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.