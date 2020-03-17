Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı | Piyasa Haberleri

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını belirtti. Bakanlığın hesabından yapılan açıklama şöyle: "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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