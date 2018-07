Garanti Bankası’nda iki gündür satış 1 milyar lirayı buldu ve bankanın değeri 6 milyar dolara indi. Kritik soru şu: Garanti’yi kim sattı? Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya’nın kamuya açık verilerden yaptığı incelemeye göre ya The Bank of New York Mellon ya da Norveç, Suudi Arabistan gibi hisse tutan devlet fonları bu satışın sorumlusu olabilir.

Şebnem TURHAN

Salı gününden itibaren Borsa İstanbul’da en çok satılan ve yabancının çıkış yaptığı hisse Garanti Bankası. Peki, Borsa İstanbul’un uzun süre en değerli şirketi olan ve borsadaki ağırlığı en yüksek olan hisse Garanti’yi kim sattı? Alnus Yatırım’ın Araştırma Notu’nda bu sorunun cevabı aranıyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya’nın kamuya açık verilerden yaptığı incelemeye göre ya devlet fonları ya da The Bank of New York Mellon bunun sorumlusu olabilir.

Notta, küresel piyasaların ABD Başkanı Trump’ın ticaret savaşını kızıştıran hamleleriyle sarsıldığı hatırlatılırken Türkiye’nin global hareketten biraz daha bağımsız bir satış dalgası içinde olduğu belirtiliyor. Önceki gün 12.4 milyar TL ile hacim rekoru kıran hisse piyasasının dün de 12.5 milyar TL ile yeni bir hacim rekoru kırdığı belirtilen notta bankacılık endeksi yüzde 9.2 kaybına dikkat çekiliyor. Borsa İstanbul’un dün yüzde 5.2 düşüşle 91 bin 290 puandan kapattığı kaydedilen notta doların 4.82’ye çıkması ile dolar bazındaki düşüşün yüzde 7.3’e ulaştığı ve 18 bin 950 ile dolar bazında endeksin 2008 yılı seviyelerine gerilediğine dikkat çekildi.

YÜZDE 75’İ YABANCIDAYDI

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya’nın kamuya açık verilerden yaptığı incelemeye göre notta şöyle denildi: “Doğuş Grubu, 2005-2017 arasında Garanti Bankası’nın yüzde 56’sını 7 milyar dolara sattı. Böylece 12.5 milyar dolar piyasa değerinden satmış oldu. Şimdi İspanyol BBVA yüzde 49.9’a sahipken geri kalanı borsada işlem görüyor -ki onun da yüzde 75’i yabancılardaydı. Garanti Bankası’na son iki gündür yabancı bir kurumdan gelen satışlar nette tam 1 milyar TL karşılığı 130 milyon adete ulaştı. Bankanın piyasa değeri 6 milyar dolara indi.

YENİ SATIŞ GELİR Mİ?

Garanti’deki büyük satış konusunda bazı ihtimalleri elemek gerekiyor: BBVA’nın kendi hisselerini satmayacağını kabul edebiliriz. Doğuş Grubu’nda hisse kalmadığından eleyebiliriz. Yine BlackRock ve Vanguard gibi devasa kurumların endeks fonlarının paylarını satmayacağını kabul edebiliriz. Bu durumda iki kurum olasılığı öne çıkabilir. İlki 2014 yılında 168 milyon lota sahip olduğunu bildiğimiz ve sonrasında herhangi bir kritik hareket haberi gelmeyen The Bank of New York Mellon olabilir. Diğeri ise Norveç, Suudi Arabistan vs gibi 300 milyon civarında hisseyi ellerinde tutan farklı devlet fonlarının birlikte hareketi olabilir. Bugün de 20 milyon adet civarında bir satış gelirse ilk ihtimal daha güçlenecektir. Tabii bu, sadece kamuya açık verilerden yaptığımız bir tahmindir.”

DOĞUŞ'TAN HİSSE SATIŞ AÇIKLAMASI

Doğuş Grubu, Garanti Bankası'nda hisse satışı ile ilgili açıklama yaptı. Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada "Son 16 aydır hiçbir garanti bankası hissesi satmadı" denildi.

Doğuş Grubu'dan yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi: "Grubun banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür. Refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı; tarafların tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır."