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Galatasaray tamamını sattı

27.03.2018 - 15:35 | Son Güncelleme :

Galatasaray’ın bedelli sermaye artırımı sürecinde rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı) kullandırılması işlemlerinin 21 Mart’ta tamamlanmasının ardından kalan kullanılmayan rüçhan haklarının tamamı satıldı.

Şebnem TURHAN

Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimizin, 23.03.2018 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na istinaden, ortaklarımızın kullanmadığı yeni pay alma haklarına ilişkin toplam 1.352.887,164 Türk Lirası nominal değerli payların tamamı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmış olup, satış işlemi 27.03.2018 tarihi (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır” denildi.

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Galatasaray, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, bedelli sermaye artırımı için Galatasaray hissesi sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan hakkı) hakkı kullanım işlemlerinin sona erdiğini kalan 1 milyon 352 bin 887 liralık yeni pay kullanma hakkının da kullanılmadığını belirtmişti. Bu paylar için 26-27 Mart arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa‘da 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ’de Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulacağı bildirilmişti.

RÜÇHAN HAKKI NEDİR?

Bir şirketin mevcut pay sahiplerinin, şirketin Bedelli Sermaye artırımı yapılması durumunda oluşacak olan yeni payları öncelikli olarak satın alma hakkı ‘’rüçhan hakkı’’ olarak tanımlanır.

Mevcut pay sahipleri dilerse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisselerden satın alabilir ya da sermaye artırımına katılmak istemezler ise rüçhan hakkını borsada satabilir.

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