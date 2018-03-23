Galatasaray’da son iki gün

Galatasaray’ın bedelli sermaye artırımı sürecinde rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 21 Mart’ta tamamlandı. Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada kullanılmayan rüçhan haklarının 26-27 Mart’ta 2 gün süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler aracılığıyla satılaşa sunulacağı duyuruldu.

Şebnem TURHAN

Galatasaray'ın 108 milyon liralık çıkarılmış sermayesinin 432 milyon lira bedelli artırılarak 540 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin 07 Mart’ta başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri önceki gün tamamlandı.

Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada “Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1 milyon 352 bin 887 Türk Lirası olup, kalan paylar, 26-27 Mart 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa‘da 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ’de Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır” denildi.

SATILAMAYAN DERNEĞE

Açıklamada, halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) www.kap.org.tr, sportif.galatasaray.org ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ’nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkün olduğu belirtilerek satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği satın almayı taahhüt ettiği vurgulandı.

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