Fon yöneticilerinden 'tehlike sinyali'

Bank of America Merrill Lynch fon yöneticileri anketinin sonuçlarına göre, ekonomik büyümede döngünün sonuna yaklaşılıyor.

Bank of America Merrill Lynch fon yöneticileri anketinin şubat ayı sonuçlarına göre katılımcılarının yüzde 70'i global ekonomide büyüme döngüsünün sonlarına gelindiğine inanıyor. Bu oran fon yöneticiler arasında Ocak 2008'den yani finansal kriz öncesinden bu yana en yüksek tehlike algısına işaret ediyor.

Ekonomik büyüme döngüsünün son kısmı, hisse senedi piyasalarının zirve yaptığı ve resesyonun başladığı nokta olarak kabul ediliyor.

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Ekonomistler döngünün bu bölümünde ılımlı büyüme ile birlikte sıkılaşan kredi koşulları, enflasyon ve faiz oranlarında artış ile zirvedeki tüketici güveni sinyallerini bir arada görmeyi arıyor.

Aynı ankete göre fon yöneticilerinin portföylerindeki nakit ağırlığı ocak ayında 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4,4'teyken şubat ayında yüzde 4,7'ye çıktı. Hisselerin ağırlığı da yüzde 55'ten yüzde 43'e geriledi.

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