Finansal piyasalarda 2019 böyle geçti | Piyasa Haberleri

Türkiye'de finansal piyasaların ilk çeyrekte jeopolitik riskler ve dış gelişmeler kaynaklı hareket ettiği görülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) repo ihaleleri ve zorunlu karşılıklar üzerinden attığı adımlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki değişiklik işareti ve swap piyasasındaki gelişmeler yakından takip edildi.

Geçen yıldan devralınan ticaret savaşına dair endişelerin 2019'da da finansal piyasaların odağında kaldığı görülürken, ABD ve Çin'in restleşme ile anlaşma arasında gidip gelen tutarsız tutumları yıl boyunca pay piyasalarına negatif yansıdı.

Küresel ekonomiye yönelik risklerin artması ve enflasyonun hedeflerden uzak seyretmesi, 2019'da önde gelen merkez bankalarının normalleşme adımlarını sonlandırarak gevşek politikalara dönüşünü beraberinde getirdi. Bu kapsamda Fed'in 2019'da iki faiz artırımı yapacağı beklentilerinin fiyatlandığı piyasalarda, söz konusu beklentiler bankanın "faiz artırımları konusunda sabırlı olacağız" mesajı ile ocak ayından itibaren sıfıra indi.

Yılın ilk ayından itibaren Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler, küresel ekonomiye yönelik kaygılar ve Brexit çıkmazı pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olarak öne çıktı.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) küresel ekonomiye dair beklentilerini düşürmesi risk iştahını azaltırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da pay piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.

Trump'ın, 22 Mart'ta, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasını yapmasının ardından Türkiye başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) buna tepki gösterirken, söz konusu gelişmeler jeopolitik risklere ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmenin ardından Londra swap piyasasında Türk lirası gecelik faizlerinde hızlı artış yaşandı. TCMB ise bu gelişme karşısında swap işlem limitini artırarak sıkılaşma yönünde adım attı.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ilk çeyrekte dalgalı bir seyir izledi. Endeks, yıla başladığı 90.986,13 puandan yükselişe geçerek 106.000 seviyelerini test ederken, küresel gelişmeler paralelinde kazançlarını geri verdiği mart ayını 93.784,18 puandan tamamladı. Bu dönemde dolar/TL ise yıla başladığı 5,30 seviyelerinden yükselişe geçerek mart ayını 5,56 civarından kapattı.

Mart ayında artan jeopolitik riskler karşısında yatırımcıların tahvil piyasasına yönelmesi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 2,72'den yüzde 2,40 seviyesine geriledi. Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri ilk çeyrekte yüzde 14,3'e kadar gerilemesine karşın mart ayında yüzde 19,3'ü gördükten sonra ilk çeyreği yüzde 17,92'den tamamladı. Altının onsu ilk çeyrekte yüzde 0,8'lik artışla 1.292,05 dolara yükseldi, gram altın ise yıla başladığı 203,3 lira seviyelerinden kademeli yükselerek mart ayını 225,5 liradan kapattı.

Finansal piyasalar açısından öne çıkan olaylar şöyle:

2 Ocak:

- ABD Başkanı Trump, "Kürtleri korumak istiyoruz ama Suriye'de kalmak istemiyoruz" diyerek Suriye'den çekileceklerinin sinyalini verdi.

4 Ocak:

- Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Fed'in sabırlı olacağını belirtmesinin ardından piyasalarda, 2019'a ilişkin faiz artırım beklentileri neredeyse sıfırlandı.

7 Ocak:

- ABD, Pekin'de Çinli yetkililerle ticaret görüşmelerine başlandığını duyurdu.

8 Ocak:

- Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini 2019 için yüzde 4'ten yüzde 1,6'ya, 2020 için yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürdü.

- Dünya Bankası, küresel ekonomiye yönelik 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini 0,1 puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,8 olarak belirledi. Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisini ise 2019 için yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya düşüren banka, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 1,5 büyüyeceği öngörüsünü ise korudu.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti. Kabulde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.

9 Ocak:

- Fed'in 18-19 Aralık 2018'de gerçekleştirdiği toplantı tutanakları "güvercin" olarak değerlendirilirken, piyasalarda 2019'da faiz artışı yapılmayacağı fiyatlamaları güçlendi.

11 Ocak:

- Ödemeler dengesi Kasım 2018'de 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

- BDDK, fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırını 9 aya çıkardı.

14 Ocak:

- Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinin ardından tarafların verdiği mesajlar, ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındığını ortaya koydu.

15 Ocak:

- İşsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 oldu.

- İngiltere Parlamentosu'nda Brexit anlaşması reddedilirken, 29 Mart'ta anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmemesini öngören teklif kabul edildi.

- Almanya ekonomisi, 2018'de yüzde 1,5 büyüdü.

16 Ocak:

- TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

18 Ocak:

- TCMB tarafından resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonu, zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutuldu.

- TCMB Genel Kurulu'nun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı. Ayrıca, TCMB'nin 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına karar verilirken, bu çerçevede 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandı.

21 Ocak:

- IMF, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e, 2020 için yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya düşürdü. Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya çeken IMF, 2020 için ise yüzde 1,6'da bıraktı.

- IMF, Çin'e yönelik 2019 ve 2020 büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 6,2'de bıraktı.

- Çin ekonomisinin 2018'de yüzde 6,6 ile 1990'dan bu yana en zayıf büyümesini kaydettiği açıklandı.

22 Ocak:

- İsviçre'nin Davos kasabasındaki 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ilk gününde gerçekleşen oturumlarda, ABD, Avrupa ve Çin'de bu yıl yavaşlayacak büyümenin küresel ekonomi için oluşturduğu riskler gündemin odağına yerleşti.

23 Ocak:

- Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmezken, enflasyon beklentilerini düşürdü.

24 Ocak:

- Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da, mevduat faizini yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te bıraktı. ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından "güvercin" açıklamalarda bulunurken, Avro Bölgesi ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklere işaret etti.

28 Ocak:

- ABD Başkanı Trump, 22 Aralık'ta kısmi olarak kapanan hükümetin 5 haftalığına açılmasına olanak veren anlaşmayı, Kongre üyelerinden talep ettiği Meksika duvarı fonunu alamamasına rağmen imzaladı. Böylece 35 günle rekor süre kapalı kalan hükümet geçici bir süre için açıldı.

- ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçladı. Bu gelişme, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği sonlandırırken, teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlarla pay piyasalarının tamamında düşüşler görüldü.

29 Ocak:

- İngiltere'de parlamentodaki Brexit oylamalarında Başbakan Theresa May'in yeni bir anlaşma için AB ile görüşmeye başlaması kararı çıktı.

30 Ocak:

- TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısı'nda, enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğinin, 2020 sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini bildirdi.

- Fed, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde gelecek dönem faiz kararlarında "sabırlı" olacağı vurgulandı. Fed Başkanı Powell da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, son dönemde faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını, ekonomiyi desteklemek için sabırlı olmak gerektiğini söyledi.

31 Ocak:

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanının nisan sonuna kadar süreceğini bildirdi.

- Trump, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından Pekin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını, anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in, piyasalarını Amerikan şirketlerine açması gerektiğini söyledi.

4 Şubat:

- Enflasyon, ocakta aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 20,35'lik artış kaydetti.

6 Şubat:

- Fed Başkanı Powell, ekonominin beklentileri doğrultusunda iyi yönde ilerlediğini belirterek, enflasyonun hedefe yakın, istihdam piyasasının güçlü olduğunu vurguladı.

7 Şubat:

- ABD'de, yetkililerin Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde çok fazla ilerleme kaydedilemediğine işaret eden açıklamaları ve Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı 1 Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesi ticaret savaşı tedirginliğini artırdı.

- İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikasında değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,75 düzeyindeki faiz oranını ve 435 milyar sterlinlik varlık alım programını korudu. Banka ayrıca, Brexit sürecinde belirsizliklerin yüksek seyretmesi nedeniyle büyüme beklentisini 2019 için yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 için yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürdü.

11 Şubat:

- İngiltere ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

- ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçiler, hükümet kapanmasın diye prensipte anlaştı.

- ABD yetkilileri, ticaret müzakerelerinde bulunmak için Çin'e gitti.

12 Şubat:

- Trump, Çin ile 1 Mart'ta dolacak ateşkese ilişkin "Çin'e ek süre verebilirim." açıklamasını yaptı.

- İngiltere Başbakanı May, AB ile varılan Brexit anlaşmasında parlamentonun talep ettiği değişiklikleri gerçekleştirmek için milletvekillerinden zaman istedi.

14 Şubat:

- Cari açık, 2018'de 27 milyar 633 milyon dolarla son 9 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

- Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi Zirvesi'nde görüştü.

- Beyaz Saray, Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.

- İngiliz parlamentosunda, hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önerge, 258'e karşı 303 oyla reddedildi. Önergenin reddedilmesi ile İngiltere Başbakanı May'in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin “tedbir maddesinin" AB ile yeniden müzakeresinin önü kapandı.

- Almanya ekonomisi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.

- AB, 2018'in son çeyreğinde yüzde 1,2 büyüme kaydetti.

- Japonya ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 büyüdü.

15 Şubat:

- İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.

- ECB Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını açıklamasının ardından avro düştü, borsalar yükseldi.

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin "B " olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü "durağan"da bıraktı.

16 Şubat:

- Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıla kadar vadeli mevduat ya da katılım fonları ile 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirildi.

- Türk lirası zorunlu karşılıklar, yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

20 Şubat:

- Fed'in faiz artırımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini ilk kez kullandığı 29-30 Ocak tarihli toplantısının tutanaklarında "güvercin" duruş sürdürülürken, kısa ve orta vadede Fed'den önemli bir değişiklik beklenmemesi gerektiğine işaret edildi.

21 Şubat:

- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'te anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." dedi.

- Almanya ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.

22 Şubat:

- BDDK Başkanı Akben, kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yaptıklarını aktararak, "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak. Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak." dedi.

24 Şubat:

- İngiltere Başbakanı May, parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının ertelendiğini açıkladı.

26 Şubat:

- Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu'nda yaptığı sunumda, gelecek dönem para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermezken, faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız." ifadesini yineledi.

- ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptal edilmesini öngören tasarıyı onayladı.

- İngiltere Başbakanı May, revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi durumunda milletvekillerine "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit'in ertelenmesi"’ seçeneklerini oylama imkanı verileceğini açıkladı.

- ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşme Vietnam'ın başkenti Hanoi'de başladı.

27 Şubat:

- BDDK tarafından Türkiye Emlak Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi.

- BM, Hindistan ve Pakistan'a, Keşmir'de zirve yapan gerilimin düşürülmesine yönelik derhal adım atılması çağrısı yaptı.

- Pakistan ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağını düşürdü. Hindistan ise hava sahasına giren 3 Pakistan savaş uçağına önleme yaptı. Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı.

- İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan "İngiltere'nin AB'den çıkışının iş dünyası ve ticaret üzerindeki etkileri" raporunda, ülkenin 29 Mart'ta AB'den anlaşma olmaksızın ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrollerinin iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği belirtildi.

28 Şubat:

- ABD ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 2,6 büyüyerek yüzde 0,4 düzeyindeki piyasa beklentilerini aştı.

- ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da gerçekleştirilen görüşme aniden bitti ve bir anlaşma gerçekleşmedi.

- Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililer, Pakistan'daki "terör kamplarını" hedef almaya devam edeceklerini bildirdi.

4 Mart:

- Enflasyon, şubatta aylık yüzde 0,16, yıllık yüzde 19,67'lik artış kaydetti.

5 Mart:

- Trump, Türkiye ve Hindistan'ı gümrük avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkaracağını duyurdu.

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

6 Mart:

- TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

- OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.

7 Mart:

- ECB, 2019'a ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e düşürdü.

- ECB, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da, mevduat faizini yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te bırakırken, eylülde yeni varlık alım programına başlayacağını ve programın Mart 2021'de sona ereceğini duyurdu.

8 Mart:

- Japonya ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü.

10 Mart:

- İngiltere ve AB, Brexit ile ilgili sorunlu maddelerde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

11 Mart:

- Cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

- Türkiye ekonomisi, 2018'de yüzde 2,6 büyüdü.

- İngiltere parlamentosu, AB ile sorunlu maddelerde anlaşmaya varılmasının ardından Brexit anlaşmasının yeni halini oyladı. Oylama sonucunda Brexit anlaşmasının revize edilmiş hali reddedildi.

- Venezuela'da elektrik kesintilerinin petrol üretimini etkilemeye başlaması ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisine devam edileceğini açıklaması, Brent petrolün varil fiyatının yüzde 1,6 yükselmesine neden oldu.

13 Mart:

- AP, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını isteyen raporu kabul etti.

- İngiliz parlamentosu, Brexit oylamasında "anlaşmasız ayrılık" seçeneğini reddederken, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini kabul etti.

- ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş ve Suudi Arabistan'ın üretim kısıtlamasına devam edeceği açıklamalarının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı, 68,1 dolarla yaklaşık 4 ayın zirvesini gördü.

- ABD yönetimi, 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımladığı Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesini kullandı.

15 Mart:

- Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldi.

- Yeni Zelanda'da camiye terör saldırısı düzenlendi, 50 kişi hayatını kaybetti.

- BoJ, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını sabit tuttu.

20 Mart:

- Fed politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, üyelerin faiz patikasına ilişkin beklentilerini gösteren dot plot grafiğinde, 2019 için faiz artırımı öngörülmedi ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verildi.

21 Mart:

- BoE, para politikasını ve yüzde 0,75 düzeyindeki faiz oranını değiştirmedi.

- AB Liderler Zirvesi'nde Brexit için ek süre verildi.

22 Mart:

- Trump, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasını Türkiye ve Arap Birliği sert bir şekilde kınarken, BM de İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.

- AB, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklamasını yaptı.

- TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

- BDDK ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair yoğun şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

25 Mart:

- TCMB, piyasaya sözlü müdahalede bulunarak, "Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir." açıklamasını yaptı.

- TCMB, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap işlem miktarını, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'undan yüzde 20'sine çıkardı.

- ABD Başkanı Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

- İngiliz parlamentosu, parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten bir günlüğüne alırken, oylamada hükümete karşı oy kullanan Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

- İngiliz parlamentosunda, hükümetin değişikliğe uğrayan önergesi 300'e karşı 327 oyla kabul edildi. Teklife göre, milletvekilleri, Brexit konusunda farklı senaryoları oya sunacak. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor.

27 Mart:

- TCMB, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap işlem miktarını, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una çıkardı.

- BDDK Başkanı Akben, kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacaklarını belirterek, "Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacak." dedi.

- İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 8 senaryoyu oylarken, hiçbir seçenek arkasında çoğunluk desteği oluşmadı.

- Londra piyasasında swap gecelik TL faizleri yüzde 100'e kadar çıktı.

28 Mart:

- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasına izin verdi.

- ABD ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 2,2 büyüdü.

- Fed üyeleri, tahvil piyasasında kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizlerin üzerine çıkması şeklinde açıklanabilecek "getiri eğrisinin terse dönmesinin" resesyonu değil, daha yavaş bir büyümeye işaret ettiğini belirtti.

29 Mart:

- İngiliz parlamentosu, Brexit anlaşmasını 3'üncü kez veto etti.

31 Mart:

- Yerel seçimler sonucunda AK Parti yüzde 44,42, MHP yüzde 7,25, CHP yüzde 30,07, İYİ Parti yüzde 7,46, HDP yüzde 4,22 ve diğerleri yüzde 6,58 oy aldı.

3 Nisan

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,64 oldu.

- Raylı sistemler sanayisine ilişkin üretim, ithalat veya ihracatın mevcut durumunu tespit ederek, kapasite ve kalite artırımına yönelik modernizasyon çalışmaları yapması ve bu konuda tavsiyelerde bulunması amacıyla Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi (RAY-TEK) kuruldu.

4 Nisan

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre martta ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu, bu yılın ilk çeyreğinde de Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doların yakalandığını bildirdi. İthalatın da yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara gerilediğini belirten Pekcan, Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracatın 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu kaydetti.

5 Nisan

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Sirkeci Tren Garı'nda Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni İlkbahar Seferi Uğurlama Töreni gerçekleştirildi.

6 Nisan

- Türk Hava Yollarının Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ve Singapur'a hareket eden son tarifeli uçağına kalkış iznini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan verdi. Bakan Turhan, "Bundan sonra İstanbul'a uçacak yolcular, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş ve oradan kalkış yapacaklar." dedi.

10 Nisan

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

13 Nisan

- Ticaretin Kolaylas?tırılması Koordinasyon Komitesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Nisan

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla yılın ilk 3 ayında yaklaşık 566 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu periyotta 35 bin 150 KOBİ ve girişimcimize destek verdik. Söz konusu ödemenin 415 milyon lirası geri ödemesiz, 47 milyon lirası geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon liralık destek sağladık." ifadelerini kullandı.

15 Nisan

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 3,9 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 259 bin kişilik artışla 4 milyon 668 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

- TÜİK, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarım ÜFE mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,33 arttı.

16 Nisan

- TÜİK'e göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildi. Albayrak, "Washington'daki toplantılar sırasında ABD Başkanı Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik. Washington'da, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştük." dedi.

18 Nisan

- TÜİK, 2018 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 920 bin 422 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 28'ini oluşturdu.

19 Nisan

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde ihracatın 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Savunma ve havacılık cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi." dedi.

22 Nisan

- Tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,9 artış gösterdi.

1 Mayıs

- Sigara, cep telefonu ve hurda teşviki kapsamındaki araçlara ilişkin asgari maktu vergi tutarı, ÖTV oran ve matrahları yeniden belirlendi. Bazı ürün gruplarına yönelik artış gerçekleşti.

- Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesapların stopaj vergisinden muaf olması kararlaştırıldı.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan raylı sistemlerin bedelinin, her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili hesaba aktarılmasıyla ödenmesine karar verildi.

3 Mayıs

- TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 1,69, Yİ-ÜFE yüzde 2,98 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 30,12 oldu. Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 31,90 ile limonda oldu.

14 Mayıs

- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseldi.

15 Mayıs

- Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

- Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 4,1 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 376 bin kişilik artışla 4 milyon 730 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

- Yurt dışından televizyon, müzik çalar ve cep telefonu getirme hakkı 3 yılda bir olarak düzenlendi.

16 Mayıs

- TÜİK'in "İstatistiklerle Gençlik 2018 Araştırması"na göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 15,8'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Riskleri Grubu Direktörü Yves Lemay, Türkiye’de enflasyonun kademeli olarak azalmasının beklediğini bildirdi.

17 Mayıs

- Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 248 bin 847'ye geriledi. Ülkede toplam doğurganlık hızının 2018 yılında en yüksek gerçekleştiği il 4,13 çocukla Şanlıurfa oldu.

19 Mayıs

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.

- Türk savunma sanayisinde piyade silahı üreticileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatlarını gerçekleştirdi.

22 Mayıs

- Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya düşürüldü.

23 Mayıs

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "İVME Finansman Paketi" tanıtım toplantısıyla kamu bankaları aracılığıyla farklı sektörler için devreye aldıkları özel finansman paketini açıklayarak, üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlanacağını bildirdi.

31 Mayıs

- Türkiye ekonomisi, TÜİK verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart) yüzde 2,6 küçüldü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.

3 Haziran

- TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,95, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,71 oldu.

- Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, mayısta Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 11,46 artışla 16 milyar 813 milyon dolar, ithalat yüzde 19,85 azalışla 18 milyar 588 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı." dedi.

15 Haziran

- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye hakkında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen not indirim kararının, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, "Bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır." ifadesi kullanıldı.

17 Haziran

- Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 14,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye yükseldi.

18 Haziran

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi.

22 Haziran

- Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 aya kadar taksitlendirme olanağı getirildi. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanındı. Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı.

25 Haziran

- Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumları tanıtıldı.

28 Haziran

- TÜİK'e göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 19,3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı mayısta yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 16 milyar 803 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 20,1 azalışla 18 milyar 541 milyon dolar olarak gerçekleşti.

29 Haziran

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan izin çerçevesinde ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

2 Temmuz

- Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle haziranda Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 14,86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22,81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

3 Temmuz

- Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

16 Temmuz

- Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artışla yüzde 13 oldu. Nisanda işsiz sayısı 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,1 puan düşüş gösterdi. İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 oldu. İş gücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

- Merkezi yönetim bütçesi, haziran ayında 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde 78,6 milyar lira açık verdi. Ocak-haziran döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükselerek 403 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,5 artışla 481,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

23 Temmuz

- Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 2 azalış kaydetti.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Plan dahilinde 2023'te GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkartılması amaçlandı. Söz konusu dönemde işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi ve 4,3 milyon ilave istihdam yaratılması gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında yer aldı. Enflasyon oranının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi de amaç olarak belirlenirken, plan dönemi sonunda enflasyonun yüzde 5'e düşürülmesi, büyüme oranı açısından dönem ortalamasının yüzde 4,3 olması öngörüldü.

30 Temmuz

- Ekonomik güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 80,7'ye düştü.

31 Temmuz

- Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolara geriledi, ithalatı yüzde 22,7 düşüşle 14 milyar 259 milyon dolara indi. Dış ticaret açığı, haziranda yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolar oldu. İhracat, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 83 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

2 Ağustos

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, temmuzda ihracat GTS dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolar, ithalat yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

5 Ağustos

- Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 1,36 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65 oldu.

7 Ağustos

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi. Programın ana amacı yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olarak belirlenirken, program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedeflendi.

Program çerçevesinde desteklenen yatırımların stratejik yatırım teşviki alacağı, 50 milyon liranın üzerindeki yatırımların ise proje bazlı teşviklerden yararlanabileceği bildirildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 Aralık 2018'de yayımlanan kararnameyle kurulan ve Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının 7 üyeden oluşan yönetim kurulu belirlendi. Resmi Gazete'deki atama kararına göre, eski Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

8 Ağustos

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatının ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

9 Ağustos

- Pakdemirli, geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatının, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1150 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

14 Ağustos

- Türkiye (Ankara) ile İran (Tahran) arasında Trans Asya tren seferleri karşılıklı olarak yeniden başladı.

15 Ağustos

- Tütün ürünlerine uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında artış yapıldı.

- Türkiye'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 12,8'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişilik artışla 4 milyon 157 bin kişi olarak hesaplandı.

- Merkezi yönetim bütçesinde, temmuz ayında 9,9 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 yükselerek 496,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,7 artışla 565,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

16 Ağustos

- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 gerilerken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

22 Ağustos

- Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

28 Ağustos

- Ekonomik güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 7,9 artarak 87,1'e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

29 Ağustos

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ana Planı"nı açıkladı. Planda ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili'nin aralarında bulunduğu 17 hedef ülke belirlenirken, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçildi.

2 Eylül

- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti.

3 Eylül

- Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise aylık bazda yüzde 0,59 düşüş gösterdi.

- Türkiye Uzay Ajansının yönetim kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında ilk kez toplandı.

4 Eylül

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda Ata Tohumu Projesi tanıtıldı.

7 Eylül

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüştü. Pekcan, Ross ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

10 Eylül

- Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerini bildirdi.

11 Eylül

- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefler açıklandı. Devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan 47 bin 32 kişi ve kuruluşun olduğu belirlendi. Listeye göre ilk 100'de yer alanların borçlarının toplam tutarı 44 milyar lirayı geçti.

13 Eylül

- Sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 gerilerken, haziran ayına kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

16 Eylül

- Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişilik artışla 4 milyon 253 bin kişi olarak hesaplandı. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre ise 0,2 puan yükseldi.

- Merkezi yönetim bütçesinde, ağustos ayında 576 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar lira açık kaydedildi. Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 yükselerek 590,7 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,8 artarak 658,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

18 Eylül

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı. Stratejiyle imalat sanayisinin milli gelirden aldığı payın ve orta-yüksek teknolojili ürün yoğunluğunun artırılması gibi hedeflerin yanı sıra, fikri mülkiyet haklarından sanayinin dijital dönüşümüne, bölgesel kalkınmadan Ar-Ge çalışmalarına kadar birçok konuda yol haritası çizildi.

Varank, milli gelirde imalat sanayisinin payını artırmak istediklerini belirterek, son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan bu payı, 2023 yılında yüzde 21'e çıkarmayı hedeflediklerini, yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için, sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayisi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istediklerini bildirdi.

20 Eylül

- Tüketici güven endeksi eylülde geçen aya göre yüzde 4,3 azaldı.

23 Eylül

- TÜİK verilerine göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 78,3 yıl olarak hesaplandı. Bu süre, erkeklerde 75,6, kadınlarda 81 yıl olarak belirlendi.

27 Eylül

- Hazine ve Maliye Bakanlığınca reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans AŞ kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğüne Selva Eren atandı.

- Ekonomik güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 87,1'den 86'ya düştü.

30 Eylül

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 yıllarını kapsayan ve teması "Değişim Başlıyor" olarak belirlenen Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı.

YEP'te enflasyon hedefleri, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için sırasıyla yüzde 12, yüzde 8,5, yüzde 6 ve yüzde 4,9 oldu. Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 olarak belirlendi. İşsizlik oranında bu yıl yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 hedeflendi. Büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er oldu.

3 Ekim

- Enflasyon eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 oldu

4 Ekim

- Türkiye ekonomisinin 2020-2022 dönemi yol haritasının belirlendiği

Yeni Ekonomi Programı (YEP) Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Ekim

- Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı. Plana göre, 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olarak belirlendi. Söz konusu dönemde, maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla

devam edilmesi olacak. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama

alanları tasfiye edilecek. Gelecek yıl merkezi yönetim bütçesinin 138 milyar 873 milyon lira açık vermesi bekleniyor.

15 Ekim

- Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 13,9 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

- Bütçe eylül ayında 17,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde 85,8 milyar lira açık verdi

17 Ekim

- Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu.

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni açıkladı. Buna göre, 2020'de bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçeye göre, kamuya 2020 yılında 60 bin yeni personel alınacak.

18 Ekim

- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

19 Ekim

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama alındı.

21 Ekim

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın atandığını açıkladı.

22 Ekim

- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla ekmeklik buğday ve arpa stoklarının satışa sunulması kararlaştırıldı.

24 Ekim

- Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi.

26 Ekim

- Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce, besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışmaları yapılması planlandığı için bugünden itibaren ithalat başvurusu kabul edilmeyeceği bildirildi.

31 Ekim

- Türkiye'nin turizm geliri, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar olarak gerçekleşti.

- TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından açıklanan Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edildi. Böylece yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye çekildi.

1 Kasım

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24,5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretimle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

4 Kasım

- 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yılın ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın ivme kazanması beklenirken, 2019'un genelinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,5, 2020'de de yüzde 5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,55, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 1,7 oldu.

6 Kasım

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirterek, "Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak." dedi.

11 Kasım

- Cumhurbaşkanı kararıyla ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat limit miktarı 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

- "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi, bu kapsamda 81 ilde saat 11.11'de düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "11 milyon fidanla ağaçlandırılan alan 13 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Bu alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çepeçevre çevrelemek demek." ifadelerini kullandı. Çorum'da, 1 saat içinde dikilen fidan sayısıyla Guinness rekoru kırıldı.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini bildirdi. Bakan Pekcan, "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan faiz indirimi yapıldı." diye konuştu.

12 Kasım

- Türkiye'de sağlık harcamaları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya yükseldi.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Çorum'da, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığına işaret ederek, "Dün Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme' rekorunu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk." dedi.

13 Kasım

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal destekleri 2020 yılında en yüksek artışla 22 milyar liraya çıkarıyoruz. Bakanlığımız 2020 bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık." dedi.

14 Kasım

- Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,4 artış kaydetti.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor." ifadesini kullandı.

15 Kasım

- Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 14'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 980 bin kişilik artışla 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı.

- Merkezi yönetim bütçesinde, ekim ayında 14,9 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 100,7 milyar lira açık kaydedildi.

17 Kasım

- Tarım ve ormancılık alanında 25 yıllık yol haritasının belirleneceği 3. Tarım ve Orman Şurası, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış konuşmalarıyla ATO Congresium'da başladı

20 Kasım

- Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını istemedi, 3'üncü sırada 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı

- 2018'in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.

24 Kasım

- "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Çorum'da 303 bin 150 fidanla kırılan "1 saatte en fazla fidan dikme rekoru"nun tescil belgesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

2 Aralık

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi kapsamında engellilerin ulaşım hizmetlerinin sağlanması amacıyla 13 istasyonda Turuncu Masa uygulamasını başlatıldı

- Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi Avrupa ülkeleri arasında Almanya, İtalya ve Norveç'i geride bıraktı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergelere göre Türkiye'nin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini bildirdi.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetlerinde gönül rahatlığıyla bir filo olarak kullanılmasının 2028-2029 gibi düşünüldüğünü bildirdi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı." ifadesini kullandı.

- Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, kasımda ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,14 azalarak 16 milyar 214 milyon dolar, ithalat yüzde 11,44 artışla 18 milyar 166 milyon dolar oldu.

3 Aralık

- Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadesini kullandı.

5 Aralık

- Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.

- Türkiye'nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı olma özelliği taşıyan "ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı"nın açılış töreni, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

6 Aralık

- Ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2 bin 700 kilogramdan daha aşağı hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı ve yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü artırıldı.

- Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuş testini yaptı.

- Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLGEM) kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı.

7 Aralık

- Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmayacak. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecek. Verginin oranı yüzde 7,5 olacak. Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanmasıyla hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler "konaklama vergisi"ne tabi olacak. Konaklama vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. 31 Aralık 2020'ye kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.

9 Aralık

- Türkiye, 2018 yılını kapsayan İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak, 189 ülke arasında 59'uncu sıraya yükseldi. Bu sonuçla Türkiye ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisine girmeyi başardı.

13 Aralık

- Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

16 Aralık

- Türkiye'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artışla yüzde 13,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı.

- Merkezi yönetim bütçesinde, kasım ayında 7,8 milyar lira fazla verilirken, ocak-kasım döneminde ise 92,9 milyar lira açık kaydedildi. Merkezi yönetim bütçesinden ocak-kasım döneminde 895 milyar 418 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri 802 milyar 479 milyon lira oldu.

- Gelir İdaresi Başkanlığınca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere değişikliğe gidildi. Buna göre, vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek, diğer bankalar tarafından nakit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

17 Aralık

- Türkiye genelinde konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 138 bin 372 oldu.

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