‹ Önceki Haber TÜSİAD: Son KHK düzeltilsin TÜSİAD: Son KHK düzeltilsin Sonraki Haber › Milyonlarca çalışanın beklediği kritik gün belli oldu Milyonlarca çalışanın beklediği kritik gün belli oldu

Finansal Hizmetler Güven Endeksi azaldı

25.12.2017 - 16:43

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, aralıkta 165,4 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir  önceki aya göre 3,5 puan azalarak 165,4 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına  ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak  165,4'e geriledi. Endeks, kasımda 168,9 düzeyinde bulunuyordu.

FHGE'yi son 3 aydaki hizmetlere olan talep artış yönünde etkilerken,  son 3 aydaki iş durumu ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise  azalış yönünde etkiledi.

##$HABER_1442885$##

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,  son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki  ay seviyelerinde devam ettiği, hizmetlere olan talepte artış olduğu  yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek 3 aydaki hizmetlere  olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler  lehine döndüğü, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin  zayıfladığı görüldü.

Aralıkta, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta  Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla  değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik  fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı  Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,8 ve 0,9 puanlık  azalış gerçekleşirken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu  sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 4,4 puanlık artış oldu.


Etiketler

  • güven endeksi
  • FHGE
‹ Önceki Haber TÜSİAD: Son KHK düzeltilsin TÜSİAD: Son KHK düzeltilsin Sonraki Haber › Milyonlarca çalışanın beklediği kritik gün belli oldu Milyonlarca çalışanın beklediği kritik gün belli oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.007 Değişim: 0,22% Hacim : 3.702 Mio.TL Son veri saati : 18:09
Düşük 111.665 26.12.2017 Yüksek 112.261
Açılış: 112.131
3,8101 Değişim: 0,04%
Düşük 3,7969 26.12.2017 Yüksek 3,8130
Açılış: 3,8086
4,5239 Değişim: 0,07%
Düşük 4,5075 26.12.2017 Yüksek 4,5264
Açılış: 4,52085
156,94 Değişim: 0,51%
Düşük 155,81 26.12.2017 Yüksek 157,02
Açılış: 156,16
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.