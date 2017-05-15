Finans devi dolar/TL tahminini açıkladı

JPMorgan, dolar/TL için 2018 yılının ilk çeyrek tahminini 3.75 olarak açıkladı.

Finans devi JP Morgan analistleri, Merkez Bankası'nın güveni artırması ve TL'nin diğer gelişen ülke paralarına göre daha iyi performans göstermesine yardımcı olması beklentisi ile, Türk Lirası'nda 2018 yılının 1. çeyreği için tahminini 3.75 seviyesine iyileştirdi.

JPMorgan, ayrıca, Nisan ayındaki Anayasa referandumundan Erdoğan'ın galip çıkmasının erken seçim olasılığını düşürmesinin ardından kısa vadeli siyasi risklerin de azaldığına dikkat çekti.

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ENFLASYON ZİRVEYİ GÖRDÜ

bloomberght'de yer alan habere göre; analistler, enflasyonun muhtemelen zirveyi gördüğünü ve tüketici fiyatları artışının, Nisan ayındaki seviyesi olan yüzde 11.9'dan 2017 yılının sonunda yüzde 9.2'ye inmesini beklediklerini belirtti. Önümüzdeki aylarda liradaki istikrarlı seyrin enflasyona kur etkisini azaltması gerektiğini belirten analistler, bunun da Türk Lirası için olumlu bir geri besleme döngüsü yaratacağını ifade ettiler.

Öte yandan, JPMorgan, cari işlemler açığının, emtia fiyatlarındaki son düşüş ile muhtemelen daralacağını, ancak bunun para birimi üzerinde yapısal bir yük olmaya devam edeceğini kaydetti ve cari açığın GSYH'ye oranının 2017'de yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

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