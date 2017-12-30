Fed, piyasalara 2018`de sürpriz yapabilir

Moody`s Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, "ABD Merkez Bankası, daha fazla faiz artırımı yaparak piyasalara sürpriz yapabilir." dedi.

Wall Street ekonomistleri, ABD Merkez Bankası (Fed) 2018 yılında cari tahminlerden daha hızlı hareket ederek 4 veya 5 faiz artırımı yapabileceğini dile getirmeye başladılar.

Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, "Vergi indirimlerinin ekonomiye sağladığı teşvik dikkate alındığında Fed'in bu yıl 4 kez faiz artırmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ekonomiye sağlanan teşvik işsizlik oranını yüzde 4'ün altına itecek ve faiz oranlarını daha hızlı şekilde normalleştirmesi için Fed üzerinde çok fazla baskı yaratacak" diye konuştu.

Hisse senedi stratejistleri, Fed'in beklenmedik şekilde agresif davranmasının 2018'de hisse senetleri için en büyük ters rüzgarlardan biri olacağını belirtiyorlar. CNBC/Moody's Analytics anketine göre ekonomistler 4. çeyrekte ABD ekonomisinin yüzde 2,7 büyümesini bekliyorlar.

Zandi ise 2018'de büyümenin yüzde 2 bandından büyümeye devam edebileceğini vurguladı.