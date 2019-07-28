Faiz memnuniyeti | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirim hamlesi geldi.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Beklentiler 3-4 puan arasında yoğunlaşmıştı. Yüzde 20 psikolojik sınırının altına salınım için olsa gerek 4.25 olarak gerçekleşti. Toplantı sonrası yapılan duyurudan, enflasyona çapalanmakla birlikte sonraki toplantılar için faiz indirimlerinin de kapısının açık bırakıldığı anlaşılıyor. Yeni indirimler için enflasyon dışında diğer makro ekonomik veriler ve dış dünyadaki başta ABD ile Avrupa merkez bankalarının para politikaları belirleyici olacak. TCMB faiz kararı sonrası ‘beklentiler alınır gerçekler satılır’ anlayışı gereği borsada kısa süreli kâr satışları, gösterge tahvil faiz oranlarında düşüş görüldü. Sert sayılabilecek bir faiz indiriminin ardından döviz kurlarındaki düşüş dikkat çekti. Bu görünümde, ABD’den S-400 olayına ciddi bir yaptırım gelmemesi, daralan cari açık, bankalardaki döviz mevduat oranının çok yüksek seviyelerde olması ve turizm mevsimi olmasının da etkisini saymak mümkün. Ayrıca şimdilik olasılık olarak değerlendirmek gerekecek ama yabancı yatırımcı girişi veya bankalardaki döviz mevduatından çözülme söz konusu mu? Bunun cevabını önümüzdeki günlerde açıklanacak verilerden görebileceğiz.

YENİ BEKLENTİ

Yerli yatırımcı alacağı kadar dövizi almış gözü ile bakılıyor. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 54’ü döviz cinsinden. 19 Temmuz haftasında 1.1 milyar dolar artarak 186 milyar dolara yükseldi. Son haftaki alımda ABD’den bir yaptırım gelir mi endişesiyle faiz indirimi beklentileri aşarsa yukarı hareket olabilir, öngörüsü etken olmuş olabilir. Olağan dışı bir gündem oluşmaz ise dövize en ciddi talep dış borç ödemelerinden beklenebilir. Ağırlık özel sektörde (yüzde 78) olmak üzere önümüzdeki bir yılda 175 milyar doları bulan dış borç ödemesi var. Ancak dış piyasalarda düşük faiz ve genişlemeci para politikası hakim olduğuna veya olacağına göre dış borçlanma için kaynaklar daha müsait olacak. TCMB faiz indirimi sonrası reel sektörde canlanma beklentisi ve memnuniyet hakim. Sonuçları önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ekonomideki sıkıntıları tek başına faiz indiriminin çözmesini beklemek fazlaca iyimserlik olur. Türkiye-ABD ilişkilerinde bu aşamada sessizlik sürüyor. Yaptırımlar dileriz F-35 ile sınırlı kalır yeni bir hamle gelmez. Zira içeride ve dış piyasalarda beklenti veya gerçekleşme olarak faiz indirimlerine bağlı iyimserlik korunuyor. Bu yönde belli bir fiyatlama da yapıldı. Borsanın ve gösterge faizin bulunduğu bu seviyelerde faiz düşecek beklentisinin önemli payı var. Düşük faiz etkisi belki piyasalarda bir süre daha hissedilebilir. Ancak iyimserliğin devamı için yeni beklenti de lazım.

BORSALAR İÇİN OLUMLU

Avrupa Merkez Bankası son toplantıda faiz indirimine gitmedi ama eylül toplantısında beklenti kuvvetli. 31 Temmuz’da ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çeyrek puanlık faiz indirimi bekleniyor. Bu gelişmeler borsalar için olumlu bir referans. Fakat küresel ekonomiyle ilgili endişeler korunuyor. Faiz indirimlerinin temel gerekçesi bu zaten. ABD ikinci çeyrek büyümesi yüzde 2.1 geldi. Bir önceki 3.1 idi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, son defa başkanlık ettiği toplantının ardından zayıf büyümeden, ekonomide hala ciddi teşviklere ihtiyaç olduğundan ve faizlerin 2020’nin ilk yarısına kadar düşük kalmasından söz etti. Dış borsalarda çıkış trendleri korunurken kâr satışları görülmeye başlandı. Borsaistanbul’da da benzer görünüm hakim. 2 Ağustos Cuma günü S&P’nin kredi not açıklaması var ama piyasalar bu yönde gelen değerlendirmelere duyarsız. Piyasalarda yorgunluk emareleri görülse de olumlu hava korunuyor.

Borsada dirençlere dikkat

BORSADA direnç seviyelerinde kâr satışları görüldü. İlk destekler 101.000-100.500 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde çıkış trendi korunacak. Aksi takdirde sonraki destekler 98.000-96.200 seviyelerinde. İlk önemli dirençler ise 105.000-106.000 bandında. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için 106.000 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.

Dolar/TL kurunda düşüş sürüyor

DOLAR/TL kurunda düşüş eğilimiyle birlikte simetrik üçgen formasyonu içinde sıkışma sürüyor. İlk destek 5.62 seviyesinde bulunurken düşüşün devamı için bu seviyenin altında kalınması gerekecek. Sonraki destekler 5.58 ve 5.50-5.45 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 5.72-5.76 seviyelerinde. Yukarı yönlü bir hareketten söz etmek için ise bu direnç seviyelerinin geçilmesi önemli olacak. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.