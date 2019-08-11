Faiz indirimleri fırsat yaratabilir | Piyasa Haberleri

Fed’in faiz indirimlerinin devam etme olasılığı arttı. Bu durum Türkiye’nin dahil olduğu gelişen ülkeler için avantaja dönüşebilir. Yüksek faiz ve nispeten ucuz borsa verileri diğer ülkelere göre daha cazip bir imkân sunuyor.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Döviz kurları ve tahvil bono faiz oranlarındaki düşüşe karşılık borsada da düşüş eğilimi var. Birbirine alternatif piyasaların aynı yönde hareketi piyasa işleyişine aykırı gibi görünse de zaman zaman böyle kısa süreli uyumsuzluklar olabiliyor. Daha sonra olağan denge tekrar kuruluyor tabi ki. Son yaşanan uyumsuzlukta her piyasanın kendine makul bir gerekçesi var. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması ve kur savaşına dönmeye başlaması borsaları zayıflattı. Ticaret savaşında ekonomiler daha zayıf büyüme gösterecekleri için borsalar olumsuz etkilendiler. İlk çeyrek küçülen Türk ekonomisi toparlanma çabasında. Küresel ekonomideki olası bir yavaşlama haliyle içeriye de olumsuz yansıyacak. Kur savaşı diğer ülkelerin de paralarını zayıflatacak. Çin Yuanında değer kaybı sürüyor. ABD Doları/Çin Yuanı paritesi 7’nin üzerinde.

İNDİRİM OLASILIĞI

Türkiye son yıllarda TL’nin değer kaybı nedeniyle ihracat ve turizmde bir parça avantaj yakalamıştı. Gerçi ihracatta kurun etkisi sınırlı. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere faiz indirimlerinin para piyasalarına etkileri ise daha belirgin hissediliyor. Küresel ekonomideki durgunluk beklentilerine bağlı olarak faiz düşüren Fed’den eylül ve sonraki toplantılar için yeni faiz indirim olasılığı arttı. Trump’ın Fed’e yoğun ‘faiz düşür baskısı’ sürüyor. Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki ülkeler için daha düşük faizle daha rahat dış borçlanma dışında portföy yatırımları (sıcak para) girişleri olasılığı artmış durumda. Bu aşamada en fazla etkiyi döviz kurları üzerinde hissediyoruz. Ancak henüz rakam veya veri olarak görmüş değiliz. Önümüzdeki dönemde gerçekleşmeleri görebileceğiz. Bu aşamada beklenti ve olasılıklardan söz etmek mümkün. Türkiye hala yüksek sayılabilecek risk primi (CDS) ve düşük kredi notuna sahip. Bunların yabancı yatırımcı girişleri noktasında olumsuz bir etkisi olacak mı göreceğiz. Ama yüksek faiz ve nispeten ucuz borsa verileri diğer ülkelere göre daha cazip bir imkan sunuyor. Nitekim küresel ekonominin önemli bankaları Citi Group, Societe Generale ve Deutsche Bank benzer gerekçelerle geçen hafta TL’de alım önerdiler. Societe Generale, “Türkiye küresel faiz avı ve ekonomik dengelenmeden fayda sağlayacak”derken Deutsche Bank, TL’de boğa tutumunu sürdürdüklerini söyledi. CitiGroup kaynaklı açıklamalarda ise Fed’e yönelik genişleme beklentileri yüksek faiz ödemesi yapan paraları destekleyecek”dedi.

YAKINDAN İZLENECEK

Diğer gelişen ülke para birimleri ve ABD dolarına göre TL geçen hafta en fazla değerlenen para birimlerinden biri oldu. TL’deki değerlemede, son aylarda artış görmeye alıştığımız bankalardaki döviz mevduatında geçen haftaki 942 milyon dolarlık çözülmeyi dikkate almak gerekecek. Döviz hesapları önümüzdeki günlerde yakından izlenmeye devam edilecek. Ayrıca cari açığın fazlaya dönüşmeye başlamasının ve Türkiye-ABD ilişkilerindeki yumuşama gibi diğer etkenlerin de payı var. Küresel ekonomideki durgunluk beklentileri, ticaret savaşı ve faiz düşüşü gibi gelişmeler dış piyasalarda enerji, sanayi ve tarım emtialarına düşüş olarak yansıdı. Güvenli liman özelliği nedeniyle altın hariç tabi ki. Petrol, çelik, bakır, doğal gaz, buğday, mısır, pamuk gibi emtia fiyatlarında düşüş eğilimi korunuyor. Bu durum cari denge ve enflasyona olumlu katkı bakımından Türkiye dahil ithalatçı konumdaki ülkeler için avantaj gibi görülebilir. Ancak konu global ekonomideki yavaşlama olunca çok da sevinilecek tarafı kalmıyor. Dış kaynaklı gelişmelere bağlı olarak borsada zayıf, para piyasalarında ise iyimser hava sürüyor.

BORSA TUTUNMA ÇABASINDA

BORSA tepki alım denemelerine rağmen kısa dönemli çıkış trend desteğinin altında işlem görüyor. İlk destekler 97.700 ve 96.200. Tepki yükselişinin ilk dirençleri ise 101.000 ve 104.000. Çıkışın devamı için 104.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Ancak endekste 101.000 geçilemez ise düşüş formasyonlarından “omuz baş omuz” olasılığı belirginleşebilir. Direnç seviyelerine yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

DOLAR/TL kurunda simetrik üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte düşüş trendi sürüyor. İlk destekler 5.44-5.40 görülürken bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi taktirde sonraki destek noktaları 5.30 ve 5.16. İlk dirençler ise 5.60-5.63. Olası tepki çıkışının devamı ve güç kazanması için 5.63’ün geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı korunuyor.