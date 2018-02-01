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Euro/dolar tahminini yükseltti

01.02.2018 - 17:07

UBS euro/dolar paritesi tahminini 1.25'ten 1.30'a yükseltti.

İsviçreli UBS Euro/Dolar 'da yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, piyasalardaki güçlü büyüme fiyatlamasıyla Euro/Dolar  paritesinin 2018 sonunda 1.30 olmasını bekliyor. Önceki tahmin 1.25'ti. Euro/Dolar  bugün saat 17:08 itibariyle 1.2446 seviyelerinden işlem görüyor.

Banka, ayrıca tahvil faizleri beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Buna göre Alman 10 yılık tahvil faizinde 2018 sonu beklentisi yüzde 0.90'dan yüzde 1'e yükseltildi. Tahvil faizleri bugün yüzde 0.71 seviyelerinden işlem görüyor.

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UBS stratejistleri piyasa hareketlerinin şaşırtıcı hızda olduğunu ve bu 'sıradışı' hızın güçlü büyüme ivmesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Banka sterlin/dolar için yıl sonu beklentisini 1.32'den 1.37'ye yükseltti. Parite bugün 1.42 seviyelerinden işlem görüyor.

Banka ayrıca 10 yıllık ABD tahvil faizini de yukarı yönlü revize etti. Kurum daha önceki yüzde 2.70'lik beklentiyi yüzde 2.90'a çekti.


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