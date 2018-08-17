Enka İnşaat pay geri alımı yapacak

Pay geri alımına gideceğini duyuran Enka İnşaat, azami 75 milyon TL fon ayıracak.

Enka İnşaat pay geri alımına gideceğini duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, borsada nominal bedeli 10 milyon TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştireceğini ve geri alım için azami 75 milyon lira fon ayrılacağını duyurdu.

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