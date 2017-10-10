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En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

10.10.2017 - 10:55

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, eylülde en fazla reel getiri külçe altından elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının eylül ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,27, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile külçe altından gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 0,62 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,48 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık avro yüzde 0,33, dolar yüzde 1,32 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

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TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 0,21, DİBS yüzde 0,07 oranında reel getiri imkanı verirken, avro yüzde 0,74, dolar yüzde 1,72 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,67 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,76 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,55 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre, BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,92 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.

YILLIK EN ÇOK BİST 100 ENDEKSİ KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,23 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 

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