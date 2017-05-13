En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,14, dolar yüzde 0,56, altın yüzde 0,50 kazandırırken, avro ise yüzde 0,13 kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, hafta içinde 96.491,03 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini, en düşük ise 93.673,29 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,14'lük artışla 94.996,35 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,50 değer kazanarak 141,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,53 yükselişle 945,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 231,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 232,00 liraya yükseldi.

Bu hafta euro yüzde 0,13 düşüşle 3,8980 liraya gerilerken, ABD doları ise yüzde 0,56'lık artışla 3,5720 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26, yatırım fonları yüzde 0,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.