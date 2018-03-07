En çok bu yatırım fonları kazandırdı

Yatırım fonlarında 07.03.2018 itibari ile toplam 328 fondan 214 tanesi yükselirken 108 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri 49,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.33 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.24 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.21 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,578,559 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.04 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.64 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 1.08 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 2.56 değer kazandıkları görülüyor.

Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 3.37 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.86 ile 1.28 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.28 ile FGS olurken onu yüzde 1.18 ile FPH ve yüzde 1.09 getiri ile TMG takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -0.86 ile TTE olurken onu yüzde -0.84 ile YAB ve yüzde -0.73 getiri ile SKA takip etti.

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KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 07/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 61 tanesi yükselirken 18 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.69 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.18 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 58.09 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 483,564 oldu.Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.73 ile 0.56 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.56 ile SUA olurken onu yüzde 0.48 ile DPD ve yüzde 0.40 getiri ile YOD takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.73 ile SKA olurken onu yüzde -0.48 ile IPA ve yüzde -0.48 getiri ile ACD takip etti.

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