En çok bu yatırım fonları kazandırdı?

Yatırım fonlarında 5 Mart 2018 itibari ile toplam 328 fondan 190 tanesi yükselirken 138 tanesi değer kaybetti.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonlarının portföy değeri 49,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.46 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.01 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.00 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,574,326 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.47 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.76 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.48 oldu.

Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 0.07 değer kaybettikleri görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 2.40 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.75 ile 1.70 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.70 ile FGS olurken onu yüzde 1.11 ile KTA ve yüzde 1.10 getiri ile FGA takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.75 ile TFF olurken onu yüzde -1.47 ile FYD ve yüzde -1.38 getiri ile AFV takip etti.

Karma ve değişken fon

Karma ve Değişken fonlarda 05/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 38 tanesi yükselirken 42 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.67 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.21 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 54.26 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 483,828 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.82 ile 0.30 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.30 ile SPV olurken onu yüzde 0.30 ile TPU ve yüzde 0.28 getiri ile MAD takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.82 ile YAR olurken onu yüzde -0.63 ile YAK ve yüzde -0.52 getiri ile FNO takip etti.

Borçlanma araçları fonları

Borçlanma Araçları fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 90 fondan 75 tanesi yükselirken 15 tanesi değer kaybetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri ise 23,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.68 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.05 arttı. Borçlanma Araçları fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 4.40 oldu.

Borçlanma Araçları fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,547,916 oldu. Borçlanma Araçları fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.44 ile 0.18 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Borçlanma Araçları fonu yüzde 0.18 ile TIF olurken onu yüzde 0.17 ile YKU ve yüzde 0.17 getiri ile AK2 takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Borçlanma Araçları fonu yüzde -0.44 ile ARE olurken onu yüzde -0.30 ile TLE ve yüzde -0.22 getiri ile AKE takip etti.

Fon sepeti fonları

Fon Sepeti fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 15 fondan 6 tanesi yükselirken 9 tanesi değer kaybetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri ise 1,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.92 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.72 azaldı. Fon Sepeti fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 119.75 oldu. Fon Sepeti fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 17,993 oldu. Fon Sepeti fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.75 ile 0.48 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Fon Sepeti fonu yüzde 0.48 ile GBC olurken onu yüzde 0.42 ile GUH ve yüzde 0.11 getiri ile GFS takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Fon Sepeti fonu yüzde -1.75 ile TFF olurken onu yüzde -0.18 ile HOY ve yüzde -0.13 getiri ile YTD takip etti.

Hisse Senedi fonları

Hisse Senedi fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 69 fondan 8 tanesi yükselirken 61 tanesi değer kaybetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 2,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.30 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.24 azaldı. Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 49.52 oldu. Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 54,221 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.47 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.76 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.48 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.47 ile 0.86 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Hisse Senedi fonu yüzde 0.86 ile ACK olurken onu yüzde 0.72 ile AFT ve yüzde 0.58 getiri ile AFA takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Hisse Senedi fonu yüzde -1.47 ile FYD olurken onu yüzde -1.38 ile AFV ve yüzde -1.35 getiri ile GBG takip etti.

Katılım fonları

Katılım fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 36 fondan 25 tanesi yükselirken 11 tanesi değer kaybetti. Katılım fonlarının portföy değeri ise 905,1 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.17 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 9.31 arttı. Katılım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 427.91 oldu. Katılım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 14,181 oldu. Katılım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.74 ile 0.72 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Katılım fonu yüzde 0.72 ile TCA olurken onu yüzde 0.71 ile HPS ve yüzde 0.70 getiri ile VBA takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Katılım fonu yüzde -0.74 ile YAB olurken onu yüzde -0.74 ile BAA ve yüzde -0.65 getiri ile AAA takip etti.

Kıymetli madenler fonları

Kıymetli Madenler fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 14 fondan 14 tanesi yükselirken kaybettiren Kıymetli Madenler fonu olmadı. Kıymetli Madenler fonlarının portföy değeri ise 521,2 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.24 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.00 azaldı. Kıymetli Madenler fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.71 oldu. Kıymetli Madenler fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 36,281 oldu.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 0.07 değer kaybettikleri görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 2.40 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Kıymetli Madenler fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.63 ile 1.70 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Kıymetli Madenler fonu yüzde 1.70 ile FGS olurken onu yüzde 1.11 ile KTA ve yüzde 1.10 getiri ile FGA takip etti. Bugün Kıymetli Madenler fonlarında kaybettiren fon olmadı.

Para piyasası fonları

Para Piyasası fonlarında 05/03/2018 itibari ile toplam 24 fondan 24 tanesi yükselirken kaybettiren Para Piyasası fonu olmadı. Para Piyasası fonlarının portföy değeri ise 13,8 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.23 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.91 azaldı. Para Piyasası fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.44 oldu. Para Piyasası fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,419,906 oldu. Para Piyasası fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.07 ile 0.11 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Para Piyasası fonu yüzde 0.11 ile OYL olurken onu yüzde 0.10 ile TZL ve yüzde 0.10 getiri ile HLL takip etti. Bugün Para Piyasası fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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