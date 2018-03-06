En çok bu bireysel emeklilik fonları kazandırdı

İşte bireysel emeklilik fonlarında (BES) en çok kazandıran ve kaybettiren fonlar...

EMEKLİLİK FONLARI(BES-GÖNÜLLÜ)

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 263 fondan 146 tanesi yükselirken 113 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.06 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.27 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 23.86 oldu.

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Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,571,004 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.54 ile 0.98 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.98 ile ALR olurken onu yüzde 0.66 ile HEA ve yüzde 0.66 getiri ile AMZ takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.54 ile FEI olurken onu yüzde -0.53 ile IGE ve yüzde -0.51 getiri ile AEI takip etti.

Hisse Senedi

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 23 fondan 15 tanesi yükselirken 8 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,7 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.11 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.53 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 35.23 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,546,220 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.33 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.08 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 0.08 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.17 ile 0.36 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.36 ile AEB olurken onu yüzde 0.33 ile CHH ve yüzde 0.24 getiri ile AVH takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.17 ile BPH olurken onu yüzde -0.13 ile GEH ve yüzde -0.12 getiri ile GEG takip etti.

Borçlanma araçları

BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 56 fondan 26 tanesi yükselirken 30 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri ise 24,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.11 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.00 arttı. BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 12.77 oldu. BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 5,390,019 oldu.

BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.38 ile 0.48 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonu yüzde 0.48 ile AUG olurken onu yüzde 0.48 ile AH4 ve yüzde 0.47 getiri ile EIF takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Borçlanma Araçları fonu yüzde -0.38 ile GKB olurken onu yüzde -0.34 ile AH1 ve yüzde -0.33 getiri ile CHK takip etti.

Katılım fonları

BES-Gönüllü Katılım fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 43 fondan 31 tanesi yükselirken 9 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Katılım fonlarının portföy değeri ise 4,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.27 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.12 arttı. BES-Gönüllü Katılım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 45.98 oldu. BES-Gönüllü Katılım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 2,566,505 oldu. BES-Gönüllü Katılım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.44 ile 0.66 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Katılım fonu yüzde 0.66 ile HEA olurken onu yüzde 0.65 ile KEF ve yüzde 0.65 getiri ile VGA takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Katılım fonu yüzde -0.44 ile AGT olurken onu yüzde -0.17 ile VEA ve yüzde -0.09 getiri ile VER takip etti.

Karma fonlar

BES-Gönüllü Karma fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 7 fondan 3 tanesi yükselirken 4 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Karma fonlarının portföy değeri ise 1,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.73 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.61 azaldı. BES-Gönüllü Karma fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 38.76 oldu. BES-Gönüllü Karma fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 316,473 oldu. BES-Gönüllü Karma fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.10 ile 0.98 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Karma fonu yüzde 0.98 ile ALR olurken onu yüzde 0.28 ile AMY ve yüzde 0.27 getiri ile AZO takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Karma fonu yüzde -0.10 ile IEK olurken onu yüzde -0.03 ile ANE ve yüzde -0.03 getiri ile AVD takip etti.

Para piyasası

BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 22 fondan 22 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Para Piyasası fonu olmadı. BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarının portföy değeri ise 7,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.21 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.33 arttı. BES-Gönüllü Para Piyasası fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 10.81 oldu. BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,951,086 oldu.

BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.03 ile 0.04 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Para Piyasası fonu yüzde 0.04 ile ZHR olurken onu yüzde 0.04 ile FET ve yüzde 0.04 getiri ile HHP takip etti. Bugün BES-Gönüllü Para Piyasası fonlarında kaybettiren fon olmadı.

Kıymetli maden

BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 7 fondan 7 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonu olmadı. BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarının portföy değeri ise 2,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.89 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.09 arttı. BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 81.79 oldu.

BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 422,891 oldu. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 2.06 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 2.40 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.61 ile 0.66 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonu yüzde 0.66 ile AMZ olurken onu yüzde 0.66 ile BNA ve yüzde 0.65 getiri ile NHA takip etti. Bugün BES-Gönüllü Kıymetli Maden fonlarında kaybettiren fon olmadı.

Endeks fonları

BES-Gönüllü Endeks fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 4 fondan 1 tanesi yükselirken 3 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Endeks fonlarının portföy değeri ise 770,1 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.11 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.11 azaldı. BES-Gönüllü Endeks fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 41.26 oldu. BES-Gönüllü Endeks fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 147,892 oldu. BES-Gönüllü Endeks fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.19 ile 0.13 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Endeks fonu yüzde 0.13 ile ATE oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Endeks fonu yüzde -0.19 ile GHH olurken onu yüzde -0.06 ile ALI ve yüzde -0.01 getiri ile AEU takip etti.

Fon sepeti fonları

BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 2 fondan 1 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarının portföy değeri ise 20,2 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.13 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.80 arttı. BES-Gönüllü Fon Sepeti fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 82.07 oldu. BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 4,998 oldu.

BES-Gönüllü Fon Sepeti fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.07 ile 0.09 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Fon Sepeti fonu yüzde 0.09 ile FIK oldu.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Fon Sepeti fonu yüzde -0.07 ile AUA oldu.

Katkı fonları

BES-Gönüllü Katkı fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 16 fondan yükselen fon olmadı. 16 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Katkı fonlarının portföy değeri ise 10,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.39 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.24 arttı. BES-Gönüllü Katkı fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 31.69 oldu. BES-Gönüllü Katkı fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 5,741,674 oldu.

BES-Gönüllü Katkı fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.54 ile -0.24 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Katkı fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Katkı fonu yüzde -0.54 ile FEI olurken onu yüzde -0.53 ile IGE ve yüzde -0.51 getiri ile AEI takip etti.

Değişken fonlar

BES-Gönüllü Değişken fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 71 fondan 40 tanesi yükselirken 30 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Değişken fonlarının portföy değeri ise 21,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.21 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.38 azaldı. BES-Gönüllü Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 28.75 oldu. BES-Gönüllü Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 5,259,002 oldu.

BES-Gönüllü Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.29 ile 0.61 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Değişken fonu yüzde 0.61 ile AVR olurken onu yüzde 0.60 ile AE4 ve yüzde 0.54 getiri ile AH6 takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Değişken fonu yüzde -0.29 ile ALS olurken onu yüzde -0.17 ile NHN ve yüzde -0.15 getiri ile IEF takip etti.

Standart fonlar

BES-Gönüllü Standart fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 12 fondan yükselen fon olmadı. 12 tanesi ise değer kaybetti. BES-Gönüllü Standart fonlarının portföy değeri ise 3,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.29 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.22 arttı. BES-Gönüllü Standart fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.52 oldu. BES-Gönüllü Standart fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,224,244 oldu.

BES-Gönüllü Standart fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.29 ile -0.03 arasında değişti. Bugün BES-Gönüllü Standart fonlarında kazandıran fon olmadı. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Standart fonu yüzde -0.29 ile EST olurken onu yüzde -0.29 ile ANG ve yüzde -0.27 getiri ile GHD takip etti.

EMEKLİLİK FONLARI (BES-OKS)

Emeklilik BES-OKS fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 137 fondan 87 tanesi yükselirken 42 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-OKS fonlarının portföy değeri ise 2,3 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.32 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.79 arttı. Emeklilik BES-OKS fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu. Emeklilik BES-OKS fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 4,001,643 oldu.

Emeklilik BES-OKS fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.67 ile 0.84 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-OKS fonu yüzde 0.84 ile MHV olurken onu yüzde 0.65 ile VVZ ve yüzde 0.63 getiri ile CHD takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-OKS fonu yüzde -0.67 ile NHC olurken onu yüzde -0.34 ile AFJ ve yüzde -0.30 getiri ile ALJ takip etti.

Değişken fonlar

BES-OKS Değişken fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 46 fondan 23 tanesi yükselirken 20 tanesi değer kaybetti. BES-OKS Değişken fonlarının portföy değeri ise 12,3 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.94 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 6.48 arttı. BES-OKS Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu. BES-OKS Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 8,660 oldu.

BES-OKS Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.34 ile 0.23 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-OKS Değişken fonu yüzde 0.23 ile HHO olurken onu yüzde 0.19 ile CHG ve yüzde 0.16 getiri ile CHO takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-OKS Değişken fonu yüzde -0.34 ile AFJ olurken onu yüzde -0.30 ile ALJ ve yüzde -0.24 getiri ile ZHY takip etti.

Standart fonlar

BES-OKS Standart fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 13 fondan 2 tanesi yükselirken 10 tanesi değer kaybetti. BES-OKS Standart fonlarının portföy değeri ise 251,9 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.37 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.68 arttı. BES-OKS Standart fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu. BES-OKS Standart fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 199,139 oldu.

BES-OKS Standart fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.14 ile 0.05 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan BES-OKS Standart fonları yüzde 0.05 ile VGZ ve yüzde 0.03 ile AFH oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-OKS Standart fonu yüzde -0.14 ile ZHC olurken onu yüzde -0.13 ile AAJ ve yüzde -0.08 getiri ile BNL takip etti.

Katılım fonları

BES-OKS Katılım fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 64 fondan 48 tanesi yükselirken 12 tanesi değer kaybetti. BES-OKS Katılım fonlarının portföy değeri ise 1,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.09 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.19 arttı. BES-OKS Katılım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu. BES-OKS Katılım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 2,517,622 oldu.

BES-OKS Katılım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.67 ile 0.84 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-OKS Katılım fonu yüzde 0.84 ile MHV olurken onu yüzde 0.65 ile VVZ ve yüzde 0.63 getiri ile CHD takip etti. Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-OKS Katılım fonu yüzde -0.67 ile NHC olurken onu yüzde -0.14 ile VEO ve yüzde -0.10 getiri ile VGH takip etti.

Başlangıç fonları

BES-OKS Başlangıç fonlarında 06/03/2018 itibari ile toplam 14 fondan 14 tanesi yükselirken kaybettiren BES-OKS Başlangıç fonu olmadı. BES-OKS Başlangıç fonlarının portföy değeri ise 568,2 Milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.42 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.38 arttı. BES-OKS Başlangıç fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde oldu. BES-OKS Başlangıç fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,276,222 oldu.

BES-OKS Başlangıç fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.03 ile 0.04 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-OKS Başlangıç fonu yüzde 0.04 ile HHR olurken onu yüzde 0.04 ile GRB ve yüzde 0.04 getiri ile HEL takip etti. Bugün BES-OKS Başlangıç fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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